Halden bilmez hadsizlerin derdini

Yükledim sırtıma sardım yıllarca

Bilemedim nankörlerin fendini

Her gelene kucak açtım yıllarca

Edep bildim her geçene yol oldum

İmbikten damladım sabırla doldum

Gaflet kurşunuyla kaç kez vuruldum

Gölgelerle cenk eyledim yıllarca

Ne İsa’ya ne Musa’ya yaradım

Derman yok diz yürümez, zor adım

Geçti ömür yaş altmışa dayandım

Gençliğimden iz aradım yıllarca

Fayda oldum her bir yana dağıldım

Emeklerim boşa gitti yoruldum

Deryalarda yüzdüm çayda boğuldum

Akıntıya kulaç attım yıllarca

Bir deli sevdayla estim savruldum

Sel gibi coştum taştım duruldum

Hasret ateşiyle yandım kavruldum

Mecnun gibi çölde gezdim yıllarca

Derinlere daldım dibi görmeden

Dıştan baktım iç yüzünü bilmeden

Gerçek sırlarına henüz ermeden

Kabuklarda öz aradım yıllarca

Ozan Yüksel düştüm dert ile gama

Sözüm kar eylemez çiğlere hama

Düşündüm payımı kusurdan yana

Ben kendimde suç aradım yıllarca

Yüksel Koç

13-05-2021 Ankara

BİRKAÇ SÖZ - Şahin Güvenç

Buyurun!

“Yıllarca”da deneyim konuşuyor.

Ne demişler?

“Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olurmuş.”

Söz güzel olsa da ek bir açıklama olmadan bir anlam kazanmıyor bence. Doğru, dert etmemek gerek. Dert neredeyse orada kalmalı. Derdin içine girince o dert bize de dert oluyor. Ancak derdin ağısı yele karışınca soluyorsun. Kaçış olmuyor. Bu durumda ne yapmak gerektiğine yoğunlaşmalıdır.

“Sorun Çözme Yetisi,” diye bir kavram var. Bu, kişinin ya da toplumun nitelik dokusundaki gelişmişlikle ilgiliymiş. O doku iyi dokunmuşsa sorun çözme yetisi oluşurmuş. Değilse, yok. Bunu sorunlara yaklaşım biçiminden anlayabiliyormuşuz. Sorun çözme yetisi güçlü olanlar yakınmak, sorunu sorun etmek yerine sorunun nedenlerini gidermek, yine de oluşuyorsa o sorunu amaca yönelik, verim alıcı biçimde çözme eğilimi güderlermiş.

Geçmişte olsun bugün olsun sorunu dayatarak, saldırgan bir tutumla baskı kurarak çözme eğilimi uygulanagelmiştir. Etki tepki ilkesi olsa gerek bu. Bu da geçici çözümlere, sorunu ertelemeye, sonuçta sorunun katlanarak geri dönmesine neden olmaktadır.

Gelişmiş toplumlarda “uzmanlık (profesyonellik)” diye bir kavram var. Bu, eğitim sisteminde, diğer toplumsal kurumlarda öğrenilip uygulanıyor.

Sözün matematiksel denklemi gibi bir şey bu. Denklemi iyi kurup doğru sonucu elde etmeli: Sorunlar karşısında kaygılanmayacak, ağırbaşlı olacaksın. Sen profesyonelsin. Sorun, çözmek içindir. Bunu çözme yolları arayacaksın. Bunu yaparken uygulayacağın yöntem iyi izlenim oluşturmalı, bireyin değil de bütünün yararına gelişmeli. Kısaca ne olursa olsun sorun çözülmeli. Çözülemiyorsa çözemeyen de en azından sorunun bir parçası olduğunu bileceğinden yerini daha iyi bilen birine bırakmalı.

Gelelim dörtlüklerin ne dediğine, benim bu dörtlüklere ne dediğime.

Halden bilmez hadsizlerin derdini

Yükledim sırtıma sardım yıllarca

Bilemedim nankörlerin fendini

Her gelene kucak açtım yıllarca

Demek ki iyi olmak kimi durumlarda iyi bir şey değilmiş. Ne demişler: “Kötülere yapılan iyilik, iyilere yapılan bir kötülüktür.”

Edep bildim her geçene yol oldum

İmbikten damladım sabırla doldum

Gaflet kurşunuyla kaç kez vuruldum

Gölgelerle cenk eyledim yıllarca

Edep bilip her geçene yol olmada susmayı erdem belleten bir öğreti var. Derler ya, “Söz gümüşse sükut altındır.” Değilmiş, öyle değilmiş.

İmbik, damıtma işinin yapıldığı araçtır. Damıtma ise çeşitli sıvılardan oluşan bir karışımı o sıvıların kaynama noktası özelliğini kullanarak birbirinden ayrıştırma işlemine denir. Bu işlem için en bilinen örnek yerden çıkarılan ham petrolün bir rafineride benzin, mazot, gazyağı vb. olarak ayrıştırılmasıdır. Konuya dönecek olursak, kısaca “mevzu” derin. Damıtma işi ince iş, güç iş, dayanma katlanma işi...

Gaflet; boş bulunma, bilememe, aldırmama anlamındadır. Bundan kötü kurşun mu olur? Yine de bunun bir zırhı olmalı: Uzmanlıktır (profesyonellik) bu zırh.

“Gölgelerle cenk eylemek” bana Cervantes’in Don Kişot’unu düşündürdü. O da yel değirmenlerini canavar sanıp onlarla ‘cenk’e tutuşmuş. Bunun Batı Kültüründe çok önemli bir etkisi var. Gölgelerle cenk etmek, boş bulunma, bilememe, aldırmama, bir şey yapamamadan (gaflette) çok çok iyi bir şeydir.

Ne İsa’ya ne Musa’ya yaradım

Derman yok diz yürümez zor adım

Geçti ömür yaş altmışa dayandım

Gençliğimden iz aradım yıllarca

Bu dörtükler, “Deneyim, yenen kazıkların bileşkesidir,” sözünü usuma getirdi. Bunun olumsuz durumlardan kaynaklı yine olumsuz bir söz olduğunu düşündüm: Karamsar (pesimist). Kazık yiyerek deneyim kazanmak kazanım değildir ki. Sorun kazık yemekte değil, sorun kazık atmaktadır. Kara kara düşünen kazık yiyen değil de kazık atan olmalıdır.

Güvensizlik duygusu içinde dertle yaşamak yerine güvenilir olunmalıdır.

Fayda oldum her bir yana dağıldım

Emeklerim boşa gitti yoruldum

Deryalarda yüzdüm çayda boğuldum

Akıntıya kulaç attım yıllarca

Fayda olanın yazgısıdır bu. Dört bir yana dağılır. Yine de kendimizi çok dağıtmamalıyız.

Bu bağlamda emekler boşa gitmiş gibi görünse de bize öyle gelir. Gitmez. Yatırımı uzun vadeli olduğu için verilen emeğin karşılığı çok sonra görülür. Olsun yüksel Koç yorul! Dinlenebileceğin yerlerin çoktur.

Deryalarda yüzüp çayda boğulunsa da akıntıya yıllarca kulaç atılsa da yüzme bilmemekten iyidir bu.

Bir deli sevdayla estim savruldum

Sel gibi coştum taştım duruldum

Hasret ateşiyle, yandım kavruldum

Mecnun gibi çölde gezdim yıllarca

İşte bu dörtlükler diyecek bir şey bulamadım. Sorun kendim kaynaklı. Neden diyecek bir şey bulamadığıma da diyecek çok şey buldum. Demem. Söz uzar da uzar.

Derinlere daldım dibi görmeden

Dıştan baktım iç yüzünü bilmeden

Gerçek sırlarına henüz ermeden

Kabuklarda öz aradım yıllarca.

Bu dörtlüklerin dizelerinde felsefi derinlikte de bir şeyler var. Dibi görmeden derinlere dalmak yüzme bilgisine güvenmektir. Derinliğin dibini bulmak, onu görmek için bu gereklidir. Kaldı ki bu yapılmazsa nasıl ereriz gerçek sırlara?

Artık bu öyle olur ki, iç yüzünü bilmeden dıştan bakılsa da kabuklarda da öz arayarak öz bulunur.

Burada,

Her kim olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

diyen Veysel’in dizelerini anmak geldi içimden.

Ozan yüksel düştüm dert ile gama

Sözüm kâr eylemez çiğlere hama

Düşündüm payımı kusurdan yana

Ben kendimde suç aradım yıllarca

Yine de derdi dert etmemek gerek. Derdimizi dert etmek derdi katlıyor. Söz yine de güçlüdür. Söze çiğleri pişirmek, hamları olgunlaştırmakla başlamalıyız. Söz eldeki istidattır. Var olmalıdır. Kâr haddini gösterecektir.

Doğru, keseri en çok da kendimize vururuz. Suçu kendimizde ararız, öfkeleniriz. Öfkemizi de kendimizden alırız. Bir yerlerimizi acıtırız. Suçlu olup suçu başkalarında aramaktansa, suçsuz olup suçu kendimizde aramak daha iyidir. Yalnız, bundan daha iyisi var: ikisini de yapmamak.

Sağ olasın Yüksel Koç. Altmışa dayanan yaşının deneyimlerinin dizili oluğu dörtlükleri okuduk. “Yıllarca” yaşadıklarının, deneyimlerinin bir seslenişi olmuş. Bu seslenişine karınca kararınca ben de biraz seslendim.

Sana selam olsun.

Şahin Güvenç