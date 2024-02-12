YAŞLILIK, KOCAMIŞLIK ÜZERİNE BİZCE, 
BİZİM ORALARCA YAZILANLAR, SÖYLENENLER  
YAŞLANINCA ANLARSIN 

Gider bu gençliğin kalıcı sanma 
Yıllar geçip yaşlanınca anlarsın 
Yalancı bahardır sakın aldanma 
Hazan vurur güz gelince anlarsın 

Her geçen günlerin ömründen çalar 
Günler, aylar; derken seneler dolar 
Hayat merdiveni çıktıkça yorar 
Benim gibi yaşlanınca anlarsın 

Öğütür ömrünü çile, gam, tasa 
Hayatın kanunu ilahi yasa 
Gençlik güzel hoş da ömür çok kısa 
Deli gönlün uslanınca anlarsın 

İşitmez kulağın, görmezse gözün 
İtibar edilmez dinlenmez sözün 
Hor görmeye başlar oğlun ve kızın 
Eşin bile darılınca anlarsın 

Gider eski gücün kalmaz bedende 
Meşakkat çizgisi çoğalır tende 
Hallerin huyların çekilmez hem de 
Sevdiklerin boşlayınca anlarsın 

Yürümez ayağın tutmazsa elin 
Hayat acı gelir bükülür belin 
Lal olur ağzında konuşmaz dilin 
Bir kula kul olduğunda anlarsın 

Elliye altmışa gelince yaşın 
Umudun tükenir yorulur düşün 
Ağarır saçların dökülür dişin 
Yüz hatların değişince anlarsın 

Gülerken yüzünden eksilmez gamın 
Yad olur dostların sorulmaz halın 
Ozan Yüksel gibi saçın sakalın 
Birbirine karışınca anlarsın. 

‘’Tanrı’nın değirmeni yavaştır ama kusursuz öğütür.’’ Alman atasözü 

BİR AÇIKLAMA
Bu dizleri değerli halk ozanımız merhum Mahmut Erdal'ın ''Anlarsın'' adlı dörtlüklerinden esinlenerek yazdım. Ozanımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.
Yüksel Koç

BİRKAÇ SÖZ ETMEDEN ÖNCE BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç
Konu üzerine çok yazıştık, konuştuk. Gözden kaçmamıştır. Dörtlüklerin sonundaki açıklamada değerli ozanımız Yüksel Koç bu dizeleri halk ozanı Mahmut Erdal’ın “Anlarsın” adlı dörtlüklerinden esinlenerek yazdığını belirtmiş. Mahmut Erdal’ın o dörtlüklerini okuyunca olan benzerlik nedeniyle bir intihal söz konusu olup olmadığı gündeme geldi.
‘İntihal’ sözcüğünün Türkçe karşılığı ‘aşırma’dır. Bu da “bir kişinin kendi yapıtında başkalarının anlatımlarını, söylem biçimlerini, özgün buluşlarını aşırmak” demek oluyor. Bu kaynak göstermeden yapılır, kendinin gibi gösterilirse intihal oluyor.
Bu durumda bu dörtlükler intihal değil. Bu duruma, “Esinlenme, öykünme, Mahmut Erdal’dan birkaç dize ödünç alma,” diyebiliriz. Ayrıca bu, ona saygı, anısını bir de böyle yaşatma amacı da gütmeyi de içinde barındırır.
Kısaca tırnak içine alınır, onların kimden (ödünç) alındığı belirtilirse yazdığına kattığın o alıntılar intihal olmuyor. Bunu yapanlar var, oldukça da güzel yapıyorlar. Çok da güzel oluyor.