YAŞLILIK, KOCAMIŞLIK ÜZERİNE BİZCE,
BİZİM ORALARCA YAZILANLAR, SÖYLENENLER
YAŞLANINCA ANLARSIN
Gider bu gençliğin kalıcı sanma
Yıllar geçip yaşlanınca anlarsın
Yalancı bahardır sakın aldanma
Hazan vurur güz gelince anlarsın
Her geçen günlerin ömründen çalar
Günler, aylar; derken seneler dolar
Hayat merdiveni çıktıkça yorar
Benim gibi yaşlanınca anlarsın
Öğütür ömrünü çile, gam, tasa
Hayatın kanunu ilahi yasa
Gençlik güzel hoş da ömür çok kısa
Deli gönlün uslanınca anlarsın
İşitmez kulağın, görmezse gözün
İtibar edilmez dinlenmez sözün
Hor görmeye başlar oğlun ve kızın
Eşin bile darılınca anlarsın
Gider eski gücün kalmaz bedende
Meşakkat çizgisi çoğalır tende
Hallerin huyların çekilmez hem de
Sevdiklerin boşlayınca anlarsın
Yürümez ayağın tutmazsa elin
Hayat acı gelir bükülür belin
Lal olur ağzında konuşmaz dilin
Bir kula kul olduğunda anlarsın
Elliye altmışa gelince yaşın
Umudun tükenir yorulur düşün
Ağarır saçların dökülür dişin
Yüz hatların değişince anlarsın
Gülerken yüzünden eksilmez gamın
Yad olur dostların sorulmaz halın
Ozan Yüksel gibi saçın sakalın
Birbirine karışınca anlarsın.
‘’Tanrı’nın değirmeni yavaştır ama kusursuz öğütür.’’ Alman atasözü
BİR AÇIKLAMA
Bu dizleri değerli halk ozanımız merhum Mahmut Erdal'ın ''Anlarsın'' adlı dörtlüklerinden esinlenerek yazdım. Ozanımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.
Yüksel Koç
BİRKAÇ SÖZ ETMEDEN ÖNCE BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç
Konu üzerine çok yazıştık, konuştuk. Gözden kaçmamıştır. Dörtlüklerin sonundaki açıklamada değerli ozanımız Yüksel Koç bu dizeleri halk ozanı Mahmut Erdal’ın “Anlarsın” adlı dörtlüklerinden esinlenerek yazdığını belirtmiş. Mahmut Erdal’ın o dörtlüklerini okuyunca olan benzerlik nedeniyle bir intihal söz konusu olup olmadığı gündeme geldi.
‘İntihal’ sözcüğünün Türkçe karşılığı ‘aşırma’dır. Bu da “bir kişinin kendi yapıtında başkalarının anlatımlarını, söylem biçimlerini, özgün buluşlarını aşırmak” demek oluyor. Bu kaynak göstermeden yapılır, kendinin gibi gösterilirse intihal oluyor.
Bu durumda bu dörtlükler intihal değil. Bu duruma, “Esinlenme, öykünme, Mahmut Erdal’dan birkaç dize ödünç alma,” diyebiliriz. Ayrıca bu, ona saygı, anısını bir de böyle yaşatma amacı da gütmeyi de içinde barındırır.
Kısaca tırnak içine alınır, onların kimden (ödünç) alındığı belirtilirse yazdığına kattığın o alıntılar intihal olmuyor. Bunu yapanlar var, oldukça da güzel yapıyorlar. Çok da güzel oluyor.