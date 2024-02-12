YAŞLILIK, KOCAMIŞLIK ÜZERİNE BİZCE,

BİZİM ORALARCA YAZILANLAR, SÖYLENENLER

YAŞLANINCA ANLARSIN

Gider bu gençliğin kalıcı sanma

Yıllar geçip yaşlanınca anlarsın

Yalancı bahardır sakın aldanma

Hazan vurur güz gelince anlarsın

Her geçen günlerin ömründen çalar

Günler, aylar; derken seneler dolar

Hayat merdiveni çıktıkça yorar

Benim gibi yaşlanınca anlarsın

Öğütür ömrünü çile, gam, tasa

Hayatın kanunu ilahi yasa

Gençlik güzel hoş da ömür çok kısa

Deli gönlün uslanınca anlarsın

İşitmez kulağın, görmezse gözün

İtibar edilmez dinlenmez sözün

Hor görmeye başlar oğlun ve kızın

Eşin bile darılınca anlarsın

Gider eski gücün kalmaz bedende

Meşakkat çizgisi çoğalır tende

Hallerin huyların çekilmez hem de

Sevdiklerin boşlayınca anlarsın

Yürümez ayağın tutmazsa elin

Hayat acı gelir bükülür belin

Lal olur ağzında konuşmaz dilin

Bir kula kul olduğunda anlarsın

Elliye altmışa gelince yaşın

Umudun tükenir yorulur düşün

Ağarır saçların dökülür dişin

Yüz hatların değişince anlarsın

Gülerken yüzünden eksilmez gamın

Yad olur dostların sorulmaz halın

Ozan Yüksel gibi saçın sakalın

Birbirine karışınca anlarsın.

‘’Tanrı’nın değirmeni yavaştır ama kusursuz öğütür.’’ Alman atasözü

BİR AÇIKLAMA

Bu dizleri değerli halk ozanımız merhum Mahmut Erdal'ın ''Anlarsın'' adlı dörtlüklerinden esinlenerek yazdım. Ozanımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.

Yüksel Koç

BİRKAÇ SÖZ ETMEDEN ÖNCE BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç

Konu üzerine çok yazıştık, konuştuk. Gözden kaçmamıştır. Dörtlüklerin sonundaki açıklamada değerli ozanımız Yüksel Koç bu dizeleri halk ozanı Mahmut Erdal’ın “Anlarsın” adlı dörtlüklerinden esinlenerek yazdığını belirtmiş. Mahmut Erdal’ın o dörtlüklerini okuyunca olan benzerlik nedeniyle bir intihal söz konusu olup olmadığı gündeme geldi.

‘İntihal’ sözcüğünün Türkçe karşılığı ‘aşırma’dır. Bu da “bir kişinin kendi yapıtında başkalarının anlatımlarını, söylem biçimlerini, özgün buluşlarını aşırmak” demek oluyor. Bu kaynak göstermeden yapılır, kendinin gibi gösterilirse intihal oluyor.

Bu durumda bu dörtlükler intihal değil. Bu duruma, “Esinlenme, öykünme, Mahmut Erdal’dan birkaç dize ödünç alma,” diyebiliriz. Ayrıca bu, ona saygı, anısını bir de böyle yaşatma amacı da gütmeyi de içinde barındırır.

Kısaca tırnak içine alınır, onların kimden (ödünç) alındığı belirtilirse yazdığına kattığın o alıntılar intihal olmuyor. Bunu yapanlar var, oldukça da güzel yapıyorlar. Çok da güzel oluyor.