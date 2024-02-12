Her hece seninle anlam buluyor

Yazılan şiirde türküde gülüm

Her gece seninle mutlu oluyor

Kederde kalmıyor korkuda gülüm

Seninle doğuyor güneşte ayda

Selviler seninle aynı bir boyda

Nesiller içinde aynı bir soyda

Sensin mutluluğun farkı da gülüm

Seninle bir başka cilvede nazda

Seninle dopdolu heyecan hazda

Şarkıda şiirde mızrapta sazda

Sen varsın en içli şarkıda gülüm

Gönlümün her demi sensize ağlar

Seninle yemyeşil ovalar bağlar

Vız gelir engeller o karlı dağlar

Gençleşir ömrümün kırkıda gülüm

Gülüşün bir başka bakışın başka

Her tavrın bir davet ediyor aşka

Senleyken hiç zaman dolmasa keşke

Dönmese feleğin çarkı da gülüm

Kurban kes yoluna İdris’im koçtur

Senden ayrı kalmak idamlık suçtur

Hele sensiz olmak dünyada hiçtir

Sensin diyarların terkide gülüm