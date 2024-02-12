Her hece seninle anlam buluyor
Yazılan şiirde türküde gülüm
Her gece seninle mutlu oluyor
Kederde kalmıyor korkuda gülüm
Seninle doğuyor güneşte ayda
Selviler seninle aynı bir boyda
Nesiller içinde aynı bir soyda
Sensin mutluluğun farkı da gülüm
Seninle bir başka cilvede nazda
Seninle dopdolu heyecan hazda
Şarkıda şiirde mızrapta sazda
Sen varsın en içli şarkıda gülüm
Gönlümün her demi sensize ağlar
Seninle yemyeşil ovalar bağlar
Vız gelir engeller o karlı dağlar
Gençleşir ömrümün kırkıda gülüm
Gülüşün bir başka bakışın başka
Her tavrın bir davet ediyor aşka
Senleyken hiç zaman dolmasa keşke
Dönmese feleğin çarkı da gülüm
Kurban kes yoluna İdris’im koçtur
Senden ayrı kalmak idamlık suçtur
Hele sensiz olmak dünyada hiçtir
Sensin diyarların terkide gülüm