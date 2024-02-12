Her hece seninle anlam buluyor
Yazılan şiirde türküde gülüm
Her gece seninle mutlu oluyor
Kederde kalmıyor korkuda gülüm

Seninle doğuyor güneşte ayda 
Selviler seninle aynı bir boyda
Nesiller içinde aynı bir soyda 
Sensin mutluluğun farkı da gülüm

Seninle bir başka cilvede nazda 
Seninle dopdolu heyecan hazda
Şarkıda şiirde mızrapta sazda
Sen varsın en içli şarkıda gülüm

Gönlümün her demi sensize ağlar
Seninle yemyeşil ovalar bağlar
Vız gelir engeller o karlı dağlar
Gençleşir ömrümün kırkıda gülüm

Gülüşün bir başka bakışın başka
Her tavrın bir davet ediyor aşka 
Senleyken hiç zaman dolmasa keşke
Dönmese feleğin çarkı da gülüm

Kurban kes yoluna İdris’im koçtur 
Senden ayrı kalmak idamlık suçtur
Hele sensiz olmak dünyada hiçtir
Sensin diyarların terkide gülüm