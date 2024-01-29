Hasret burcu burcu gözümde tüter

Bizim elin bahar vakti geldi mi

Sılanın özlemi ölümden beter

Mektup yazın bahar vakti geldi mi

Doruklara duman çöker sislenir

Lale, sümbül, çiğdem ile süslenir

Her çalıdan beş on keklik seslenir

Akdağlar’ın bahar vakti geldi mi

Üçoluk, Dedeoluk’tan, Sulak’tan

Kaval sesi duyulurdu uzaktan

Kayalardan, kuytulardan, koyaktan

Haber salın bahar vakti geldi mi

Yaylacılar yaylasına göçtü mü

Obaları şenlenip de coştu mu

Elma, erik çiçeğini açtı mı

Bahçelerin bahar vakti geldi mi

Derelerden coşkun sular akardı

Kuş sesleri yeri göğü yıkardı

Kekik, yavşan burcu burcu kokardı

Elmalı’nın bahar vakti geldi mi

Hasret kaldım bahçesine bağına

Yoğurtyurdu, Söğütlü’nün suyuna

Keltepe, Dedeboyu’nun dağına

Doğru söylen bahar vakti geldi mi

Kücükkavak, Erikli’den, Belen’den

Çalgılık’tan, Lalelik’ten, Ören’den

Akbayır’dan, Keçili’den, Dere’den

Haber verin bahar vakti geldi mi

Duman çöker Göynücek’in başına

Sorkuncuk’un güzelliği aşina

Kayalı’yı hiç sormayın boşuna

Bahçecik’in bahar vakti geldi mi

Damlıyurt, Ahlatlı, Tilki Dere’si

İçimde büyüyen hasret yarası

Yozgat eli nere Libya neresi

Deyin hele bahar vakti geldi mi

Ozan Yüksel gayrı inme derine

Hasanbağ, Çatkara, Koçöldüren’e

Bozok Eli’ne, Hisarbey köyüne

Mektup yazın bahar vakti geldi mi

Yüksel Koç

1982, Trablusgarp/Libya

Bahar günlerinin gelişine bir seslenme işte!

Libya’daymış. Öyle gurbet gurbet gezince doğup büyünen, çocukluğun geçtiği yerlere özlem olmaz mı? Olunca da sözü dizeler, dizeleri dörtlükler edip söylemiş Yüksel Koç.

Bahar günleri gelmiştir gelmiştir de, nasıl gelmiştir; bilen bilir. Artık oralarda kalan çocukluğumuz, şimdi olmayan, göçüp giden sevdiklerimiz… Doruklarına duman çöküp sislenen dağlar; laleler, sümbüller; çalılardan seslenen keklikler, uzaktan duyulan kaval sesi; yaylacılar, şenlenen oba; elmaların eriklerin çiçek açması, daha neler neler! Şimdi bahar günüdür oralarda, baharın gelip oraları en güzel yerler ettiği günler gelmiştir.

Eline, diline, yüreğine sağlık Yüksel Koç.

Şahin Güvenç