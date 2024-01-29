Gezi diye düştün yola
Yola rezil ol kılıçdar
Bu millet yol vermez sola
Kula rezil ol kılıçdar
Hareketler can sıkıyor
Millet lanetle bakıyor
Avazın fazla çıkıyor
Dile rezil ol kılıçdar
Suç bulupta çalamadın
Başka yol yok bulamadın
FETÖ’yla bir olamadın
Döle rezil ol kılıçdar
Şaşırdın nere kaçarsın
Bayrağı sevmen acarsın
Sevgi yoktur ki saçarsın
Güle rezil ol kılıçdar
Hep yanlış yolları seçtin
Sarhoş musun kimle içtin
Ekmedin ki neyi biçtin
Çöle rezil ol kılıçdar
Senelerdir boşa çaban
Çok uğraştı büyük baban
Harman savurmuyor yaban
Yele rezil ol kılıçdar
Tüm Türkiye yası bağlar
Şehit anaları ağlar
PKK yürekler dağlar
Küle rezil ol kılıçdar
Düzen bozmak için even
Yabancıyı fazla seven
Canilere boyun eğen
Kele rezil ol kılıçdar
Boş havlayıp ürüyorsun
Güya sürü koruyorsun
Tasma ile yürüyorsun
File rezil ol kılıçdar
Âşık İdris yazar böyle
Eğer hatam varsa söyle
Adam olda yardım eyle
Ele rezil ol kılıçdar