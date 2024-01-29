Gezi diye düştün yola

Yola rezil ol kılıçdar

Bu millet yol vermez sola

Kula rezil ol kılıçdar

Hareketler can sıkıyor

Millet lanetle bakıyor

Avazın fazla çıkıyor

Dile rezil ol kılıçdar

Suç bulupta çalamadın

Başka yol yok bulamadın

FETÖ’yla bir olamadın

Döle rezil ol kılıçdar

Şaşırdın nere kaçarsın

Bayrağı sevmen acarsın

Sevgi yoktur ki saçarsın

Güle rezil ol kılıçdar

Hep yanlış yolları seçtin

Sarhoş musun kimle içtin

Ekmedin ki neyi biçtin

Çöle rezil ol kılıçdar

Senelerdir boşa çaban

Çok uğraştı büyük baban

Harman savurmuyor yaban

Yele rezil ol kılıçdar

Tüm Türkiye yası bağlar

Şehit anaları ağlar

PKK yürekler dağlar

Küle rezil ol kılıçdar

Düzen bozmak için even

Yabancıyı fazla seven

Canilere boyun eğen

Kele rezil ol kılıçdar

Boş havlayıp ürüyorsun

Güya sürü koruyorsun

Tasma ile yürüyorsun

File rezil ol kılıçdar

Âşık İdris yazar böyle

Eğer hatam varsa söyle

Adam olda yardım eyle

Ele rezil ol kılıçdar