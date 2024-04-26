Başkan Arslan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada; "Yeni dönemde şehircilik açısından en önemli projelerden birisi olan 'Şehr-i Huzur' Konut Yapı Kooperatifi'nin resmi kuruluş işlemleri bugün itibariyle tamamlanmış bulunuyor" dedi.

"BÜYÜK BİR GAYRET İÇERİSİNDEYİZ"

Gerek Ticaret Odası noktasında gerekse noter noktasında gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığını belirten Başkan Kazım Arslan, yapı kooperatifinin tüzel kişilik kazandığını ifade etti. Başkan Kazım Arslan, “Yozgatlı hemşerilerimizin bu projeyi nasıl özlemle beklediğini biliyoruz. İnsanlarımız, belediye marifetiyle, belediyenin ortaklığıyla yaşanabilecek yeni yaşam alanları, konutlar almak istiyorlar. Yeni yaşam alanlarında yaşamak istiyorlar. Biz de bunun için çok büyük bir gayret içerisindeyiz" diye konuştu.

"PROJENİN HER DETAYI KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK"

Projenin yapılışıyla ilgili tüm safhaların açıklıkla ve şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağını vurgulayan Arslan, "Hemşerilerimizin telaş etmesine gerek yok. Bu projenin yapılışıyla ilgili bütün safhalar, açıklıkla, şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacak. Ve Yozgatlı hemşerilerimiz yeni bir yaşam alanına kavuşacak, daha doğal yaşam alanına kavuşacak" şeklinde konuştu.

"YOZGAT’A YAKIŞAN VİZYON BİR PROJE YAPACAĞIZ"

Arslan, projenin iki önemli yönü olduğunu belirterek; "Birincisi, insanlarımızın daha doğal bir ortamda, daha yaşanabilir bir ortamda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak. Şehircilik açısından vizyon bir proje oluşturmak. Aynı zamanda da belediye ortaklığıyla yapılan bir proje olduğu için belediyenin mali sıkıntılarını hapsetmeye yönelik olarak bir kaynak oluşturmaktır. Bu açıdan biz bu projeye çok önem veriyoruz ve inşallah Yozgatlı hemşerilerimizle beraber kısa süre içerisinde bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.