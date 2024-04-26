Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına onay verdiğini duyurdu.

SPK'nın yayınladığı bülten, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay başına 30,50 TL, Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise 37,39 TL fiyatla halka arz başvurularını onayladığını belirtti.

Ayrıca, SPK, Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin 50 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin de 100 milyon Euro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

SPK, bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen Acar Menkul Değerler A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye 139 bin 566'şar TL, Strateji Menkul Değerler A.Ş.'ye ise 69 bin 783 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca, Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye idari para cezası uygulanmasını ve Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptığı belirtilen 39 web sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.