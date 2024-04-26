Panelde Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Kaderoğlu Bulut, Öğr. Gör. Dr. Gökhan Bulut, Arş. Gör. Ezgi Kaya Hayatsever konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr.Gamze Yücesan Özdemir, konuşmasında Medyada Çalışma İlişkileri konusuna genel bir çerçeve çizerken, günümüzde medya sektöründe çalışma ilişkilerini belirleyen temel eğilimleri anlattı. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde medya çalışma ilişkileri dersi veren Yücesan Özdemir, bu dersin iletişim fakültelerinde verilmesinin önemine değindi.

Yücesan Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Medyada Çalışma ilişkileri konusu sizin sektörde çalışma hayatınızı baştan sona kapsamaktadır. Bu ders ile birlikte sizler sektöre adım atmadan önce sektörde karşılaşacağınız çalışma koşullarını, ücretler, gazetecilik alanını düzenleyen yasal düze0nlemeler ve haklarınız hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.”

Çağrı Kaderoğlu Bulut, Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte 2022 yılında tamamladıkları “Mesleki Memnuniyet Anketinin” sonuçlarını paylaştı.

Anket sonuçlarına göre, gazetecilerin genel olarak aldıkları ücretler ve çalışma koşullarından memnun olmadıklarını ve haber üretim süreçleri üzerindeki denetimlerinin azaldığını belirten Kaderoğlu Bulut, buna rağmen gazeteciliğin toplumda anlamlı bir değişim yaratabileceklerine inandıklarını ekleyerek, “Her zaman umut vardır” dedi.

Daha sonra “Gençlik, Dijitalleşme ve İşsizlik” konusunu ele alan Arş. Gör. Ezgi Kaya Hayatsever, dijital ortamın gençlerin iş bulması konusunda fırsat olduğunu söyledi. Gençlerin teknolojinin içine doğduğunu ve bu nedenle avantajlı olduğunu dile getiren Kaya Hayatsever, sektörde çalışan orta yaş grubunun ise teknolojiye uyum sağlamakta zorlandığını ifade etti.

Panelde son olarak söz alan Gökhan Bulut “Gazetecilik Alanında Örgütlenme” başlığı adı altında gazetecilik alanındaki sendika, cemiyet ve dernekler hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Atike Sevtap Demir panel sonunda tüm konuşmacılar adına teşekkür etmek için Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’ e çiçek takdim etti.