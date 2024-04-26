Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Sektör Günleri ve Kamu Sektörü Toplantısı düzenlendi.

Fakülte tarafından öğrencilerin sektör ile buluşturmak amacıyla dördüncüsü düzenlenen Sektör Günleri: Kamu Sektörü etkinliğine Doç. Dr. Hakan Keles’in moderatörlüğünde Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya tarafından öğrencilerimize kamuda, özelde ve kendi girişimcilikleriyle iş sahibi olabileceklerini, kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğini ve geleceğin saygın mesleği olarak Ziraat Mühendisliği mesleğini severek yapmaları gerektiğini ifade etmiştir” ifadelerine yer verildi.