Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Dekan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk başkanlığında, Radyo Sinema ve Televizyon, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Yeni Medya ve İletişim bölüm başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, İletişim Fakültesi ve ilgili bölümlerin web sitelerinde yapılacak güncellemeler ve düzenlemeler ile fakültenin kalite kapsamındaki çalışmaları ele alındı.

Gündemde yer alan konularla İlgili tüm güncellemelerin ve iyileştirmelerin, öğrencilerin ve akademik personel başta olmak üzere tüm paydaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına titizlikle ele alınacağı belirtilerek toplantı tamamlandı.