Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında VKS üzerinden 81 il valisinin katılımı ile gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024/2 Olağan Toplantısı'na katıldı.

Video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle bütün illerde eş zamanlı gerçekleşen toplantıda İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulunun daha aktif hale gelmesi konusuna değinen Bakan Işıkhan, Valilerin başkanlığında toplantıların yapılmasının önemini ifade etti.

Meslekî eğitim ve kursların önemli olduğunun altını çizen Işıkhan, işsizlik kadar da kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için çaba sarf edildiğini belirtti.

Işıkhan’ın VKS ile yaptığı toplantı sonrası Yozgat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Ali Özkan başkalığında devam etti.

Vali Özkan toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “2024 yılının 2. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında alacağımız kararlar ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.