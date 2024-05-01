Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, Boğazlıyan Şeker Fabrikasını ziyaret etti.

Kaymakam Ali Serttaş, fabrikada incelemelerde bulunarak Ziraat Koordinatörü Fatih Karahan’dan işletme hakkında genel bilgi aldı.

Ziyaretinde Serttaş’a Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güzar ve İç Hizmetler Şefi Taner Özçelik eşlik etti.

Konu ile ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Sayın Ali Serttaş, Boğazlıyan Şeker Fabrikasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güzar, İç Hizmetler Şefi Taner Özçelik ile beraber fabrikayı gezerek Ziraat Koordinatörü Fatih Karahan’dan işletme hakkında genel bilgi aldı” denildi.