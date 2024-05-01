Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Demir, mantar hastalıklarının insan vücudunda pek çok bölgeyi etkileyebileceğini ve bölgeye göre farklı belirtiler ve tedavi yöntemleri olduğunu belirtti.

Dr. Demir, yaptığı açıklamada, mantarların tek hücreli canlılar olduğunu ve ciltte, saçta, tırnaklarda ve genital bölgede enfeksiyona yol açabildiklerini ifade etti.

Mantar enfeksiyonlarının “mikoz” olarak da adlandırıldığını kaydeden Dr. Demir, bu hastalıkların bulaşıcı olabileceğini ve nemli ve sıcak ortamlarda daha kolay yayılabildiğini söyledi.

Mantar Hastalıklarının Belirtileri Bölgeye Göre Değiştiğini belirten Dr. Demir, mantar hastalıklarının belirtilerinin bölgeye göre değiştiğini belirterek şu bilgilere yer verdi: “Tırnak mantarı (onikomikoz): Tırnaklarda kalınlaşma, renk değişimi, kırılganlık ve tırnak yatağında ayrılma görülebilir. Ayak mantarı (tinea pedis): Ayak parmakları arasında kaşıntı, pullanma, çatlama ve kabarcık oluşumu görülebilir. Kasık mantarı (tinea cruris): Kasık bölgesinde kırmızı, kaşıntılı ve halka şeklinde döküntüler görülebilir. Vücut mantarı (tinea corporis): Vücudun farklı bölgelerinde kırmızı, kaşıntılı ve halka şeklinde döküntüler görülebilir. Saç mantarı (tinea capitis): Saç dökülmesi, kepeklenme ve kaşıntı görülebilir. Vajinal mantar (kandidiyazis): Vajinada kaşıntı, akıntı ve ağrı görülebilir.”

Tedavi Yöntemleri de Bölgeye Göre Değiştiğini söyleyen Dr. Demir, mantar hastalıklarının tedavisinin de bölgeye göre değiştiğini belirterek şu şekilde konuştu: “Mantar hastalıklarının tedavisinde genellikle anti-fungal kremler, merhemler, losyonlar veya tabletler kullanılır. Bazı durumlarda ağızdan ilaç tedavisi de gerekebilir. Tedavi süresi, hastalığın türüne ve şiddetine göre değişir.”

Mantar hastalıklarından korunmak için şu önlemlerin alınabileceğini kaydeden Dr. Demir, “Kişisel hijyene dikkat etmek: Elleri ve ayakları düzenli olarak yıkamak, terli kaldığında çamaşırları değiştirmek ve nemli ortamlarda uzun süre kalmamak önemlidir. Ortak kullanım alanlarında dikkatli olmak: Havuz, sauna, spor salonu gibi ortak kullanım alanlarında terlik giymek ve duş sonrası ortak havluları kullanmaktan kaçınmak gerekir. Dar ve terletmeyen kıyafetlerden kaçınmak: Pamuklu ve bol giysiler tercih etmek mantar enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek: Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak bağışıklık sistemini güçlendirerek mantar enfeksiyonlarına karşı korunmaya yardımcı olur.”

Mantar hastalığında şu durumlarda doktora başvurulması gerektiğini belirten Dr. Demir, “Mantar enfeksiyonu yayılıyorsa veya şiddetleniyorsa. Mantar enfeksiyonu evde tedaviye yanıt vermiyorsa. Mantar enfeksiyonu ateş, üşüme veya titreme gibi sistemik belirtilere yol açıyorsa. Mantar enfeksiyonu diyabet veya bağışıklık sistemi zayıflığı gibi altta yatan bir hastalığa bağlıysa. Mantar hastalıkları hakkında daha fazla bilgi için bir sağlık uzmanına danışılması tavsiye edilir” şeklinde konuştu.