Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve Yozgat’ta da hissedilen depremlerde evi ağır hasar alan vatandaşlara konteyner dağıtılmaya başlandı.



Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor. Deprem nedeniyle evi hasar alan ailelere konteyner nakliyesi yapılıyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar için konteynır ve hayvanları için çadır dağıtımları tüm hızıyla devam ediyor.

“KONTEYNER KURULUMLARI BAŞLADI”

Sulusaray Kaymakamı Ömer Burak Bozkurt, “Sulusaray ilçemizde meydana gelen depremlerle ilgili çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmış olup akabinde ağır hasarı olan vatandaşlarımıza konteyner temin etmeye başladık. İlk etapta 81 vatandaşımızın ağır hasar almış olan evlerde yaşamış olduğunu tespit ettik. Bunlar 39 tanesine de hızlı şekilde konteyner kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Hali hazırda bekleyen konteynırlarımız da bulunmaktadır. Bunların da hızlı şekilde bu hafta içinde tüm ağır hasarlı vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerde AFAD ve kaymakamlığımız gerekli her türlü kolaylığı sağlamaktadır. Hızlı bir şekilde vatandaşların konteynırlarına kavuşması için koordineli bir şekilde faaliyetler yürütülmektedir” dedi.

Konteynıra kavuşan vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.