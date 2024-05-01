Yozgat Halk Eğitimi Merkezi tarafından “Siz Neredeyseniz Biz Oradayız” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Musabeyli Köyü Şehit Mustafa Uğur ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik program düzenlendi.

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Aydın koordinatörlüğünde, Dilek Erkekli danışmanlığında Kuaför Eğitmeni İhsaniye Karabacak ve kursiyerleri tarafından saç bakım ve kesim işlemi yapıldı.

Okul Öncesi Eğitmeni Özge Kara tarafından 3-6 yaş eğitimi, Anne Çocuk Eğitmeni Hacer Koşar tarafından 7-11 yaş Ergen Eğitimi, Bilişim Teknolojileri Eğitmeni Dilek Erkekli tarafından ise Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme eğitimi verildi.