“Emek olmadan yemek olmaz.” diyen bir kültürün, Anadolu’nun yetiştirdiği çocuklarız biz. Alın teriyle kazanılan helal paranın ne denli bereketli olduğunu mutfakta biri bin yapan annelerimizden öğrendik en çok da. Mesleği ne olursa olsun akşam eve yorgun gelen babalarımızın ellerinde, gözlerinde gördük emekle ekmek kazanmanın haklı gururunu…

Ben Yozgatlı, mütevazi bir memur ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. Ailemin helal para kazanmak, emek vermek, çalışmakla ilgili doğrudan bir nasihat verdiğini hiç hatırlamam. Buna gerek görmezlerdi bilirim. Çünkü zaten helal kazancın, emeğin, çalışmanın dışında bir yaşam ihtimali bile yoktu bizim için.

Emeğin kıymetini, annemin bahçede özenle büyüttüğü domatesleri yerken anlardım mesela.

İstediğim bir şeyin satın alınması için aylarca beklemem gerektiğini bildiğimden kazancın emek ve çabayla hatta sabırla kardeş olması gerektiğini de içten içe anlardım.

Her sabah aynı özenle hazırlanıp işine neredeyse hiç geç kalmamış olan babamdan bilirdim disiplinin helal kazanç için nasıl da önemli olduğunu.

Annemin ilmek ilmek işlediği örgülerini satarak kazandığı parayla benim okul ihtiyaçlarımı aldığında ışıldayan gözlerinde görürdüm emeğin aynı zamanda bir mutluluk kaynağı olabildiğini.

Evdeki kitaplardan, her sabah alınan gazeteden, okul başarıma önem veriliyor olmasından anlardım okuyup meslek sahibi olmanın gerekliliğini.

Kısa yoldan köşeyi dönmek, çok para kazanmanın yolları ya da lüks yaşam hayalleri konuşulmazdı evimizde hiç. Aksine annem ve babamın cümleleri hep emek kokan mütevazi hayallere koşardı.

Bir çocuğun yaşam değerleri ailede filizlenip gelişir. Söylediklerimizden çok yaptıklarımız işler büyümekte olan çocuğumuzun zihnine, kalbine. Bu yüzdendir ki çocuklar üzerinde nasihatler pek de işe yaramaz. Ama anne-babanın yaptığı tek bir davranış bile çocuğun duygu dünyasında bir sürü şeyi uyarmaya ve değiştirmeye yeter. İşte manevi değerler bu şekilde oluşur.

Lafın kısası; insan en çok ailesinden görüp öğrenir emeğin, çalışmanın, helal kazancın değerini. Çocuklarımıza bunların önemini ne kadar gösterebiliyoruz şöyle bir sorgulamak için iyi bir gün bugün.

Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı

Mesleği ne olursa olsun bütün emekçilerin bayramı kutlu olsun!

“Kişi, uğrunda emek harcadığı şeyleri sever ve sevdiği şeyler için emek harcar.”

Erich Fromm