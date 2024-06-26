Ne şanslıyız ki, dört mevsimi de hakkıyla yaşatan nadide bir coğrafyanın çocuklarıyız.

Yaz geldi. Hem de bütün kararlılığıyla, hiç tereddüt etmeden, parlak güneşin yaydığı sıcaklığın bir zerresinden bile cimrilik etmeksizin, bütün cömertliğiyle geldi.

Yaz mevsimi doğanın sonsuz güzelliklerini bizimle paylaştığı bir zaman. Yaz demek; üretim demek, bereket demek, yemyeşil tepeler, rengarenk meyveler, sebzeler demek. Yaz demek, doğanın biz insanları bir anne gibi beslediği sıcak bir kucak demek.

Yaz mevsimi neşeyle eş koşulur hep. Haklı bir eşleşmedir. Mahallelerde, sitelerin bahçelerinde, balkonlarda uzun sohbetler, şen kahkahalar, cıvıl cıvıl çocuk sesleri hiç eksik olmaz. Şehirde işin gücün nispeten bırakıldığı zamanlardır. Okulun olmadığı, yıllık izinlerin alındığı, tatilin kendini gösterdiği bir zaman.

Yaz gelse de kendimizi sıcak kumlardan serin sulara atsak diye hayaller kurmayan azdır. Ya da bir köy evinin bahçesindeki gölge divanda şöyle derin bir uyku çekmeyi düşünenler çoktur.

Her mevsimin ayrı güzelliği vardır diye düşünenlerdenim ama… Yaz mevsimini bunca övdükten sonra sizi şaşırtayım. Laf aramızda bütün bu güzelliklerine rağmen sıcak havalarla hiç barışamayanlardanım ben. Tam da bu yüzden tatil gezilerimi de bahar aylarına saklarım genellikle. Bir taraftan epey iyi bir tercihtir bu. Tahmin edersiniz ki yaz aylarında yoğun kalabalık ve curcunadan da kendimi kotarmış olurum bu sayede.

Yaz mevsimi ne kadar üretkense ben o kadar üretkenliğimi kaybediyorum sıcak havalarda. Hak verirsiniz bana eminim. Sıcaklar bastırdı mı insanın hiçbir şey yapası gelmiyor. Hiçbir şey yapmadan da sırf sıcak yüzünden yoruluyorsunuz zaten. Biz bizeyiz diye içimi döktüm biraz size. Sıcaklardan çok dertliyim çok… Daha fazla şikayetlenip kafanızı şişirmeden sizi iki kıymetli şairin tatlı yaz şiirleriyle baş başa bırakıyorum.

“Sevdiğim yaz geldi yine

Karıncalar ve sineklerle çıktık yeryüzüne

Barbunla lüferle marulla zeytinle

Uzaklarda kaldı nisanları basan sis, bun, yağmur

Karadeniz'de bir mavi, çocuklar sevinsin diye

Şairler sevinsin diye sevdiğim, yaz geldi yine”

Gülten Akın

“Bir yazı anlamak,

Zordur ve anlamlıdır.

Bana kalırsa,

En saygın işidir kişinin.

Çünkü güneş ve kalın mavi,

İnsana hiçbir şey hatırlatmaz.

Öyle ki toparlar hayatın kalbini

Ve o zaman

Çökelir yaz

Tutarak kendi kalbini,

Umutlar sarıya bırakır kendini,

Gül uzar karanfil kokar”

Turgut Uyar