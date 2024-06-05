Adayların heyecan ve sabırsızlıkla beklediği YKS’ ye sayılı günler kaldı. Bu hafta sonu binlerce genç geleceğe dönük hayalleri için üniversite sınavına girerek önemli bir adım atmış olacak.

Sadece gençler mi? Biliyoruz ki özellikle son yıllarda ileri yaşlarda adaylar da üniversite sınavına başvuruda bulunuyor. İkinci, üçüncü üniversite okumak oldukça yaygınlaştı. Ya da üniversite hayalini sonradan gerçekleştiren yetişkinler olduğunu da biliyoruz. Onları da ayrıca takdir ettiğimi söylemeden geçmek istemem. Böylesine disiplin ve kararlılık isteyen bir sınava genç yaşlarda bile hazırlanmak oldukça fedakârlık ve emek istiyorken; iş-güç, çocuklar, artan yetişkin sorumlulukları vs. arasında sınav hazırlığı yapmak çok daha zorlu bir yolculuk. Hayallerinin ve kişisel gelişiminin peşini bırakmayan insanlara çok saygı duyuyorum.

Yaşam irili ufaklı pek çok sınavla dolu. Söz konusu eğitim ve akademik yaşam olduğundaysa ülkemizde en kritik sınav YKS’ dir demek yanlış olmayacaktır. “Dünyanın sonu değil ya, bir sınav işte!” gibi cümlelerle basite indirgeyenler olabiliyor. Hiçbir sınav dünyanın sonu olamaz elbet, bu açık. Ancak okuyacağımız üniversite ve bölüm neredeyse bir ömür yapacağımız mesleği belirlememize aracılık ediyor. Mesleğimizse bütün yaşam standartlarımızı şekillendiriyor. Hal böyleyken YKS’ yi hafife almak olmaz. Önemlidir, ciddi bir meseledir.

Yıllardır bir eğitimci olarak üniversite sınavına hazırlanan pek çok gence yol arkadaşlığı, rehberlik ettim. Onların yaşadıkları zorluklara, mücadelelere, fedakarlıklara, göz yaşlarına yakından şahitlik ettim. Şimdi istediği üniversiteye gidip hayalindeki mesleği yapan öğrencilerimin nasıl emek verdiklerini çok iyi biliyorum. Bugün geldikleri noktayı hepsi sonuna kadar hak ediyor, biliyorum.

Bütün bu saydığım önemin yanında sınava sayılı günler kala adaylara hatırlatmak istediklerim var:

Bugüne kadar az veya çok emek verdin. Şimdi o sınava girip elinden geleni yapma zamanı!

Ah, vah, tüh, keşke deyip moralini bozma. Olan oldu, geçen geçti. Önündeki sınava odaklan. Varsa kendini eleştirip geliştirmen gereken şeyler onları sonra düşünüp tespit edersin, dersini çıkarırsın. Şimdi bunları düşünmek moral bozmaktan başka bir işe yaramaz.

Bu konuda uzman olmayan kişilerin yorumlarına kulak asma. Öğretmenlerin seni en doğru şekilde yönlendirecektir. Onlara danış, onlara güven!

Kendini kimseyle kıyaslama. Herkes kendine has ve biriciktir. Herkesin hikayesinde başarı farklı zamanlarda ve şekillerde gelir. Kendini yalnızca kendinle kıyasla.

Bir sınavdan alacağın puan senin değerini belirlemez. Ayrıca başarı dediğimiz şey de sadece akademik başarıdan ibaret değildir.

Uykunu sınav günü uyanacağın şekliyle düzenle. Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak dur. Bu günlerde fazla efor isteyen aktivite ve sporlardan da uzak dur. Sınav öncesi bir sağlık sorunu yaşamanı istemeyiz değil mi?

Sağlıklı ve düzenli beslenme, kaliteli ve yeterli uyku, hafif yürüyüşler ve temiz hava hem bedenine hem psikolojine iyi gelecektir.

Sevdiklerinle, sana iyi gelen destekleyici insanlarla vakit geçir. Onların enerjisi sınav stresini azaltacaktır.

Tut ki sınavda bir şeyler yolunda gitmedi ve istediğin performansı gösteremedin. Unutma! YKS her yıl tekrarlanan bir sınav.

Önemli olan hatalarından ders çıkartıp yoluna daha güçlü ve kararlı devam edebilmek. Kendine inan!

YKS’ ye girecek olan bütün adaylara gönülden başarı dilerim. Başkalarının size inanmasını beklemeden önce siz kendinize inanın.

Son bir hatırlatma: Bu hayatta inanç ve emek bir araya geldiğinde başarılamayacak hiçbir şey yoktur.