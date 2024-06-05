İplik olam yeşil renkli ipekten
İlmek ilmek ellerinle bük beni
Düğme olam pembe sarı her renkten
Nakış nakış gömleğine dik beni
Elmas olayım yüzüğünün kaşında
Kolye olam ak gerdan da döşünde
Siyah sırma saç olayım başında
Tel tel tara gül yüzüne dök beni
Közün olam yanıp düşem özüne
Şiir olam dilinde ki sözüne
Sallandıkça yüz süreyim yüzüne
Küpen olam kulağına tak beni
Mendil olam yanağına süresin
Çiçek olam deste deste deresin
Her bakışta yalnız beni göresin
Sürme olam kirpiğine çek beni
Hancı olam gelip bende kalasın
İnci olam seçip seçip alasın
Bir gün gelip bana âşık olasın
Özleyesin annenden de çok beni
Ben olayım her baktığın yönünde
Hep beni gör gün boyunca önünde
Ak mermerden saray olam gönlünde
Beğenmezsen viran eyle yık beni
Gece gündüz hayal eyle beni an
Aşka düşte benim gibi tutuş yan
Ben gül olam sen bahçede bahçıvan
Acımazsan tut dalımdan sök beni
Bahar gelir seller coşup akışır
Seven sevdiğine dönüp bakışır
Her bayramda daha güzel yakışır
Kına olam ellerine yak beni
Uykuya dal ben gördüğün düş olam
Sen yuva ol ben bir garip kuş olam
Gamlı günde gözlerinde yaş olam
Ağladıkça siyim siyim dök beni
Âşık İdris böyle âşık oldukça
Her tarafa gül saçarsın güldükçe
Üzme ne olur koşup sana geldikçe
Bir gönül al sevmesen de tek beni