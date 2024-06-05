İplik olam yeşil renkli ipekten

İlmek ilmek ellerinle bük beni

Düğme olam pembe sarı her renkten

Nakış nakış gömleğine dik beni

Elmas olayım yüzüğünün kaşında

Kolye olam ak gerdan da döşünde

Siyah sırma saç olayım başında

Tel tel tara gül yüzüne dök beni

Közün olam yanıp düşem özüne

Şiir olam dilinde ki sözüne

Sallandıkça yüz süreyim yüzüne

Küpen olam kulağına tak beni

Mendil olam yanağına süresin

Çiçek olam deste deste deresin

Her bakışta yalnız beni göresin

Sürme olam kirpiğine çek beni

Hancı olam gelip bende kalasın

İnci olam seçip seçip alasın

Bir gün gelip bana âşık olasın

Özleyesin annenden de çok beni

Ben olayım her baktığın yönünde

Hep beni gör gün boyunca önünde

Ak mermerden saray olam gönlünde

Beğenmezsen viran eyle yık beni

Gece gündüz hayal eyle beni an

Aşka düşte benim gibi tutuş yan

Ben gül olam sen bahçede bahçıvan

Acımazsan tut dalımdan sök beni

Bahar gelir seller coşup akışır

Seven sevdiğine dönüp bakışır

Her bayramda daha güzel yakışır

Kına olam ellerine yak beni

Uykuya dal ben gördüğün düş olam

Sen yuva ol ben bir garip kuş olam

Gamlı günde gözlerinde yaş olam

Ağladıkça siyim siyim dök beni

Âşık İdris böyle âşık oldukça

Her tarafa gül saçarsın güldükçe

Üzme ne olur koşup sana geldikçe

Bir gönül al sevmesen de tek beni