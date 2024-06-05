İplik olam yeşil renkli ipekten 
İlmek ilmek ellerinle bük beni 
Düğme olam pembe sarı her renkten 
Nakış nakış gömleğine dik beni

Elmas olayım yüzüğünün kaşında 
Kolye olam ak gerdan da döşünde 
Siyah sırma saç olayım başında 
Tel tel tara gül yüzüne dök beni

Közün olam yanıp düşem özüne
Şiir olam dilinde ki sözüne
Sallandıkça yüz süreyim yüzüne
Küpen olam kulağına tak beni 

Mendil olam yanağına süresin 
Çiçek olam deste deste deresin
Her bakışta yalnız beni göresin 
Sürme olam kirpiğine çek beni

Hancı olam gelip bende kalasın 
İnci olam seçip seçip alasın 
Bir gün gelip bana âşık olasın 
Özleyesin annenden de çok beni 

Ben olayım her baktığın yönünde 
Hep beni gör gün boyunca önünde 
Ak mermerden saray olam gönlünde 
Beğenmezsen viran eyle yık beni

Gece gündüz hayal eyle beni an 
Aşka düşte benim gibi tutuş yan
Ben gül olam sen bahçede bahçıvan 
Acımazsan tut dalımdan sök beni 

Bahar gelir seller coşup akışır
Seven sevdiğine dönüp bakışır
Her bayramda daha güzel yakışır
Kına olam ellerine yak beni

Uykuya dal ben gördüğün düş olam 
Sen yuva ol ben bir garip kuş olam 
Gamlı günde gözlerinde yaş olam 
Ağladıkça siyim siyim dök beni

Âşık İdris böyle âşık oldukça 
Her tarafa gül saçarsın güldükçe
Üzme ne olur koşup sana geldikçe
Bir gönül al sevmesen de tek beni