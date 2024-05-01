Yozgat Valiliği, vatandaşları kuvvetli yağış konusunda uyardı.

“Meteorolojik uyarı” adı altında vatandaşlara dikkatli olmaları çağırısında bulunan Valilik yetkilileri, bugün 12.00-21.00 saatleri arasında kentte kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik uyarı! Bugün 12.00 - 21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.