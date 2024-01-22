Hani sen gittin ya o günden beri

Yüreğim yaralı içim kanıyor

Bilsen ki ne kadar özledim seni

Gözlerim her yerde seni arıyor

Bahtımın ışığı apansız söndü

Gündüzüm karardı geceye döndü

Bahara ermeden hazanım geldi

Yapraklarım birer birer soluyor

Umutlarım hüsran yorgun bedende

Gün günü çöküşüm belirir tende

İçimden ağlarım dıştan gülsem de

Eller beni mutlu biri sanıyor

Yükledin vuslatı kattın hicrete

Bir sır oldun ateş düştü hasrete

Kavuşmamız gayrı kaldı kısmete

Ciğerlerim köz köz olmuş yanıyor

Beklemek ıstırap dönmüyor giden

Kaderin cilvesi ne gelir elden

Ayrılık yükünü taşımaz beden

Çekmiyor dizlerim beni yoruyor

Eyvah yalnız kaldım bir tek başıma

Sözüm geçmez oldu bu gözyaşıma

Ozan Yüksel döndüm sabır taşına

Kahpe zaman sanki beni sınıyor

Yüksel Koç.

“Gözden uzaklaşan her hatıra güzeldir“

DÖRTLÜKLERİN DEDİKLERİNE DE BENİM

DEDİKLERİM - Şahin Güvenç

Ozan Yüksel Koç’un “O günden beri,’ dediğine neredeyse bir yıl olacak.

“O günden beri” neler olmuş, kendi nasıldır, ne yapıyor ne ediyor neler çekiyordur... Dile getirmiş. Bu dile getiriş öylesine olmuyor doğal olarak. Olanları yaşarken ortaya çıkan duygu yoğunluğu, çekilen acının dozu kişiye göre değişiyor. Kişinin de diyecekleri ona göre oluyor.

O kişi ozansa dedikleri de ozanca oluyor. Ozan, sözcükleri birer dize, dizeleri uyaklı birer dörtlük edip diyor diyeceklerini.

İşte yukarıdaki dörtlükler o dörtlükler. İşte aşağıda da benim o dörtlüklerin dediklerine dediklerim.

1. dörtlük

Dönüşü olmayan gidişlerin yüreği yaralaması, içinin için için kanaması. Bilemese de ‘bilsen ki’ deyip özlemini haykırması, bulamayacağını bile bile… Yine de gözlerin araması/aranması. Kısaca bu böyleymiş, böyle oluyor ‘o günden beri.’

2. dörtlük

Bahtın ışığı sönünce baht karanlık, gündüz gece bir artık, yok aydınlık, bahara ermeden hazanda kalmışlık, yaprakların birer birer sararıp solması… Kısaca bu böyleymiş, böyle oluyor ‘o günden beri.’

3. dörtlük

Umut kalmayınca hüsran olursun yorgun kalır bedenin, çöküşün belli olur; buruşur, kırışır tenin, öyle olur; için için ağlarsın dıştan gülümsersin, eller mutlu sanır, öyle görür… Kısaca bu böyleymiş, böyle oluyor ‘o günden beri.’

4. dörtlük

Kavuşmaları göçe yükleyip gitmenin böylesi, bir giz olup gidince özleme ateşin düşmesi, kavuşmalar artık kısmete kalmıştır, ne kötü, ciğerler köz köz olmuş yanar buna, ciğerler köz köz… Kısaca bu böyleymiş, böyle oluyor ‘o günden beri.’

5. dörtlük

Böyle gidişlerin dönüşü olmayınca beklemek ne acı, ‘kaderin cilvesi, elden ne gelir,’ denir, başka yok ilacı, birikir, yığılır ayrılık yükü, taşınmaz bir sancı, Çekemez dizler yorar, yorulur kalırsın… Kısaca bu böyleymiş, böyle oluyor ‘o günden beri.’

6. dörtlük

Artık yalnız, bir başına kalınca, akar gelir söz geçmez gözyaşına, ozan Yüksel de dönmüş sabır taşına, zaman onu da sınar olmuş, sınanıp duruyor… Kısaca bu böyleymiş, böyle oluyor ‘o günden beri.’

Bir de bu dörtlükleri okurken Nurettin Rençber’in “Kalbimdeki Yangın” türküsündeki bir dörtlük ezgisiyle çalındı kulağıma.

Bir başıma kaldım yazı yabanda

Eyvah ömrüm yine zarar ziyanda...

Zalim Felek tüttürdüğün dumanda

Alaz mı ömür mü yanıp giden oy...

Ozan Yüksel Koç bu kez de içini böyle dökmüş. Eline, yüreğine sağlık.

Ona selam olsun.