    Kaynana
Bu nasıl tavır kız bu nasıl surat
Sabah sabah çalım sattığın yeter
Bağdaki çalının dikeni gibi 
Gözümün içine battığın yeter
Aldı gelin
Sen var ya sen eski püskü çabut çul 
Beş kocayı yere gömdün koca dul
Daha gün doğmadan elinde davul 
Kalk diye başımda bittiğin yeter
    Aldı kaynana
O kambur döndüye nasılda kandım 
Ne bileyim avrat olursun sandım 
Kız ben senin dırdırından usandım 
Her günümü zehir ettiğin yeter
    Aldı gelin
Dilin dil değil ki dikenli çalı
Beş para etmezsin eskici malı
Delik deşik olmuş tehliz çuvalı
Gidip gelip bana çattığın yeter
    Aldı kaynana
Fazla çene çalma bırak çalımı 
Kaşın gözün şişmiş uyku tulumu 
Sırtına alıpta çaput çulunu 
Yan gelip gün boyu yattığın yeter 
    Aldı gelin
Bana gelip kaynanalık taslama 
Herslenerek duvarlara toslama
Tezek dolu soba gibi tıslama
Çekmez baca gibi tüttüğün yeter
    Aldı kaynana
Gözü kör olası südü taşırdın
Çerezleri avuç avuç aşırdın
Yedin içtin yattın göbek şişirdin 
Karnını ileri yittiğin yeter
    Aldı gelin
Damarında kan kalmamış çekilmiş 
Çürümüş dişlerin hepsi dökülmüş
Zahmeri suratlı belin bükülmüş
Kart horozlar gibi öttüğün yeter
    Aldı kaynana
Soyun ya davulcu ya dümbelekçi
Baban bir sepetçi anan elekçi
Hadi ordan kurtlu ham çökelekçi
Dikine dikine gittiğin yeter
Aldı gelin
Oğlun bir sünepe var mı ki aklı
Hiçbir zaman beni görmedi haklı 
Hadi ordan yürü yaba kulaklı
Her gün bir iftira attığın yeter
    Aldı kaynana
Oğlumu da yaktın mıymıntı seni 
Akşam oldu yeter söyletme beni 
Pis pasaklı söyle nedir nedeni
İki de bir evden pırttığın yeter
    Aldı gelin
Deliklere girdin beni gözledin
Deve kuşu hep kafanı gizledin
Nere gitsem adım adım izledin
Beni koyun gibi güttüğün yeter
    Aldı kaynana
Yoluk tavuk bile yaptı beş cücük
Kısır keçi doğurmadın bir çocuk
Nerde ıraftaki pastırma sucuk 
Üç günde yalayıp yuttuğun yeter
    Aldı gelin
Yemeyi içmeyi sayıklar gibi 
Karnın şişmiş tıpkı yayıklar gibi 
Aynı çöplükteki tavuklar gibi 
Sandığımı açıp dittiğin yeter
    Aldı kaynana
Gene ne yiyorsun zıbarasıca 
Arı sokup dili kabarasıca
Birazda bana ver geberesice
Şapırdataraktan tattığın yeter
    Aldı gelin
Oğlun nar getirmiş nasılsa eve
Al şu kabuğunu ye geve geve
Fazla dırdır etme hörgüçlü deve
Senin şu yakamdan tuttuğun yeter
    Aldı Âşık İdris
Âşık İdris sende atma bir daha 
Gelin kaynanaya çatma bir daha
Yangına körükle gitme bir daha 
Tatlı bala tuzu kattığın yeter