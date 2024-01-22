Kaynana
Bu nasıl tavır kız bu nasıl surat
Sabah sabah çalım sattığın yeter
Bağdaki çalının dikeni gibi
Gözümün içine battığın yeter
Aldı gelin
Sen var ya sen eski püskü çabut çul
Beş kocayı yere gömdün koca dul
Daha gün doğmadan elinde davul
Kalk diye başımda bittiğin yeter
Aldı kaynana
O kambur döndüye nasılda kandım
Ne bileyim avrat olursun sandım
Kız ben senin dırdırından usandım
Her günümü zehir ettiğin yeter
Aldı gelin
Dilin dil değil ki dikenli çalı
Beş para etmezsin eskici malı
Delik deşik olmuş tehliz çuvalı
Gidip gelip bana çattığın yeter
Aldı kaynana
Fazla çene çalma bırak çalımı
Kaşın gözün şişmiş uyku tulumu
Sırtına alıpta çaput çulunu
Yan gelip gün boyu yattığın yeter
Aldı gelin
Bana gelip kaynanalık taslama
Herslenerek duvarlara toslama
Tezek dolu soba gibi tıslama
Çekmez baca gibi tüttüğün yeter
Aldı kaynana
Gözü kör olası südü taşırdın
Çerezleri avuç avuç aşırdın
Yedin içtin yattın göbek şişirdin
Karnını ileri yittiğin yeter
Aldı gelin
Damarında kan kalmamış çekilmiş
Çürümüş dişlerin hepsi dökülmüş
Zahmeri suratlı belin bükülmüş
Kart horozlar gibi öttüğün yeter
Aldı kaynana
Soyun ya davulcu ya dümbelekçi
Baban bir sepetçi anan elekçi
Hadi ordan kurtlu ham çökelekçi
Dikine dikine gittiğin yeter
Aldı gelin
Oğlun bir sünepe var mı ki aklı
Hiçbir zaman beni görmedi haklı
Hadi ordan yürü yaba kulaklı
Her gün bir iftira attığın yeter
Aldı kaynana
Oğlumu da yaktın mıymıntı seni
Akşam oldu yeter söyletme beni
Pis pasaklı söyle nedir nedeni
İki de bir evden pırttığın yeter
Aldı gelin
Deliklere girdin beni gözledin
Deve kuşu hep kafanı gizledin
Nere gitsem adım adım izledin
Beni koyun gibi güttüğün yeter
Aldı kaynana
Yoluk tavuk bile yaptı beş cücük
Kısır keçi doğurmadın bir çocuk
Nerde ıraftaki pastırma sucuk
Üç günde yalayıp yuttuğun yeter
Aldı gelin
Yemeyi içmeyi sayıklar gibi
Karnın şişmiş tıpkı yayıklar gibi
Aynı çöplükteki tavuklar gibi
Sandığımı açıp dittiğin yeter
Aldı kaynana
Gene ne yiyorsun zıbarasıca
Arı sokup dili kabarasıca
Birazda bana ver geberesice
Şapırdataraktan tattığın yeter
Aldı gelin
Oğlun nar getirmiş nasılsa eve
Al şu kabuğunu ye geve geve
Fazla dırdır etme hörgüçlü deve
Senin şu yakamdan tuttuğun yeter
Aldı Âşık İdris
Âşık İdris sende atma bir daha
Gelin kaynanaya çatma bir daha
Yangına körükle gitme bir daha
Tatlı bala tuzu kattığın yeter
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