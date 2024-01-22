Kaynana

Bu nasıl tavır kız bu nasıl surat

Sabah sabah çalım sattığın yeter

Bağdaki çalının dikeni gibi

Gözümün içine battığın yeter

Aldı gelin

Sen var ya sen eski püskü çabut çul

Beş kocayı yere gömdün koca dul

Daha gün doğmadan elinde davul

Kalk diye başımda bittiğin yeter

Aldı kaynana

O kambur döndüye nasılda kandım

Ne bileyim avrat olursun sandım

Kız ben senin dırdırından usandım

Her günümü zehir ettiğin yeter

Aldı gelin

Dilin dil değil ki dikenli çalı

Beş para etmezsin eskici malı

Delik deşik olmuş tehliz çuvalı

Gidip gelip bana çattığın yeter

Aldı kaynana

Fazla çene çalma bırak çalımı

Kaşın gözün şişmiş uyku tulumu

Sırtına alıpta çaput çulunu

Yan gelip gün boyu yattığın yeter

Aldı gelin

Bana gelip kaynanalık taslama

Herslenerek duvarlara toslama

Tezek dolu soba gibi tıslama

Çekmez baca gibi tüttüğün yeter

Aldı kaynana

Gözü kör olası südü taşırdın

Çerezleri avuç avuç aşırdın

Yedin içtin yattın göbek şişirdin

Karnını ileri yittiğin yeter

Aldı gelin

Damarında kan kalmamış çekilmiş

Çürümüş dişlerin hepsi dökülmüş

Zahmeri suratlı belin bükülmüş

Kart horozlar gibi öttüğün yeter

Aldı kaynana

Soyun ya davulcu ya dümbelekçi

Baban bir sepetçi anan elekçi

Hadi ordan kurtlu ham çökelekçi

Dikine dikine gittiğin yeter

Aldı gelin

Oğlun bir sünepe var mı ki aklı

Hiçbir zaman beni görmedi haklı

Hadi ordan yürü yaba kulaklı

Her gün bir iftira attığın yeter

Aldı kaynana

Oğlumu da yaktın mıymıntı seni

Akşam oldu yeter söyletme beni

Pis pasaklı söyle nedir nedeni

İki de bir evden pırttığın yeter

Aldı gelin

Deliklere girdin beni gözledin

Deve kuşu hep kafanı gizledin

Nere gitsem adım adım izledin

Beni koyun gibi güttüğün yeter

Aldı kaynana

Yoluk tavuk bile yaptı beş cücük

Kısır keçi doğurmadın bir çocuk

Nerde ıraftaki pastırma sucuk

Üç günde yalayıp yuttuğun yeter

Aldı gelin

Yemeyi içmeyi sayıklar gibi

Karnın şişmiş tıpkı yayıklar gibi

Aynı çöplükteki tavuklar gibi

Sandığımı açıp dittiğin yeter

Aldı kaynana

Gene ne yiyorsun zıbarasıca

Arı sokup dili kabarasıca

Birazda bana ver geberesice

Şapırdataraktan tattığın yeter

Aldı gelin

Oğlun nar getirmiş nasılsa eve

Al şu kabuğunu ye geve geve

Fazla dırdır etme hörgüçlü deve

Senin şu yakamdan tuttuğun yeter

Aldı Âşık İdris

Âşık İdris sende atma bir daha

Gelin kaynanaya çatma bir daha

Yangına körükle gitme bir daha

Tatlı bala tuzu kattığın yeter