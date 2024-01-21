Gel sevgi dağının aşk pınarından

Gel gönül şehrime sel akışlım gel

Gel seni beklerim yol kenarından

Gel sevdiğim bana el bakışlım gel

Gel güzel giyinen gerdanı benlim

Gel pempe yanağı çiçek desenlim

Gel ceylan duruşlum ak zambak tenlim

Gel sümbül saçlara tel takışlım gel

Gel fazla bekletme bu nazın niye

Gel sana kalbimi verem hediye

Gel de ak gerdana yakışsın diye

Gel göğsünde gonca gül kokuşlum gel

Derdivarım yanar gel şirin sözlüm

Gel çengel kirpiklim gel ahu gözlüm

Gel kiraz dudaklım gel güneş yüzlüm

Gel mehtap gülüşlüm zul yakışlım gel