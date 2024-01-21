Gel sevgi dağının aşk pınarından
Gel gönül şehrime sel akışlım gel
Gel seni beklerim yol kenarından
Gel sevdiğim bana el bakışlım gel
Gel güzel giyinen gerdanı benlim
Gel pempe yanağı çiçek desenlim
Gel ceylan duruşlum ak zambak tenlim
Gel sümbül saçlara tel takışlım gel
Gel fazla bekletme bu nazın niye
Gel sana kalbimi verem hediye
Gel de ak gerdana yakışsın diye
Gel göğsünde gonca gül kokuşlum gel
Derdivarım yanar gel şirin sözlüm
Gel çengel kirpiklim gel ahu gözlüm
Gel kiraz dudaklım gel güneş yüzlüm
Gel mehtap gülüşlüm zul yakışlım gel