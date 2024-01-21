Gel sevgi dağının aşk pınarından 
Gel gönül şehrime sel akışlım gel 
Gel seni beklerim yol kenarından 
Gel sevdiğim bana el bakışlım gel 

Gel güzel giyinen gerdanı benlim 
Gel pempe yanağı çiçek desenlim 
Gel ceylan duruşlum ak zambak tenlim
Gel sümbül saçlara tel takışlım gel 

Gel fazla bekletme bu nazın niye 
Gel sana kalbimi verem hediye
Gel de ak gerdana yakışsın diye 
Gel göğsünde gonca gül kokuşlum gel 

Derdivarım yanar gel şirin sözlüm 
Gel çengel kirpiklim gel ahu gözlüm
Gel kiraz dudaklım gel güneş yüzlüm 
Gel mehtap gülüşlüm zul yakışlım gel 