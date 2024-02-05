Kendimi avuttum dönersin diye
Umudumu kestim gül yüzlüm senden
Uzak mı yolların gelmedin niye
Umudumu kestim gül yüzlüm senden
Resmine baktıkça yüreğim kanar
Yarenler bir olmuş sevdamı sınar
Gözlerim her yerde hep seni arar
Umudumu kestim gül yüzlüm senden
Bu hasret burcuna bir yürek astım
Acımı, ağrımı bağrıma bastım
Ağladım, sızladım, söyledim sustum
Umudumu kestim gül yüzlüm senden
Karanlık çökünce dertlerim başlar
Yakamı bırakmaz hayaller düşler
Yalnızlık korkusu ruhuma işler
Umudumu kestim gül yüzlüm senden
Gidişin acıydı ciğerim yandı
Gam, kasavet, çile bedeni sardı
Artık kavuşmamız mahşere kaldı
Umudumu kestim gül yüzlüm senden
Ozan Yüksel doğduk ölüm muhakkak
Ağır geldi bana ansız ayrılmak
Seni sarar iken şu kara toprak
Umudumu kestim gül yüzlüm senden
BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç
Eşinden ayrılan, eşinden böyle ayrılan Yüksel Koç, “Umudumu kestim gül yüzlüm senden,” demiş. Demiş içleri sızlatmış.
Ben de o dörtlüklere şöyle dedim:
1
Dönmeyeceğini bile bile beklemek, bir avuntu. Yol olsa, uzak olsa neyse de… Dönülür gelinir. Böyle olunca, değil, yok gelinemiyor. O yüzden umudunu kesmiş ‘Gül yüzlü’sünden.
2
Resimler kalmıştır elde, bir de sevda; içeride, derinlerde. Sınanırsın. Gözler her yerde; bakınırsın, aranırsın. Umut kesik.
3
Hasret burcunda yürek asılı
Acı, ağrı bağırda basılı
Ağlayışlar, söyleyişler, susuşlar sızılı
Umur kesik
4
En çok da karanlık basınca başlayandır o. Onlar da gelir basar, dertler; dertlendirdikçe dertlendirirler. Yokluğunu düşlerde ararsın, varmış gibi edersin. Bilmezmiş gibi. Yoksa gerisi yalnızlıktır ki korkunç, korkarsın yokluğundan. Umut kesik.
5
Dönüşü olmayan gidişlerin acı olması
İçini dışını gam, kasavet, çile sarması
Artık o kavuşmaların mahşere kalması
Umut kesik.
6
Ölüm eldesiz bir ayrılık nedeni. Bu erken olunca kötü oluyor. Ağır geliyor bu doğal olarak, çok ağır. Ne yaparsın, böyle de oluyor. Sarmalara kıyamazken kara toprak alıyor sarıyor. O yüzden umut kesik.
*
Yine de biraz umut Yüksel Koç, yine de az biraz umut. Üzüldüğün üzülmeni istemezdi. Sen de olsaydın onun üzülmesini istemezdin.
Sana dayanma, katlanma gücü diliyorum.