Kendimi avuttum dönersin diye

Umudumu kestim gül yüzlüm senden

Uzak mı yolların gelmedin niye

Umudumu kestim gül yüzlüm senden

Resmine baktıkça yüreğim kanar

Yarenler bir olmuş sevdamı sınar

Gözlerim her yerde hep seni arar

Umudumu kestim gül yüzlüm senden

Bu hasret burcuna bir yürek astım

Acımı, ağrımı bağrıma bastım

Ağladım, sızladım, söyledim sustum

Umudumu kestim gül yüzlüm senden

Karanlık çökünce dertlerim başlar

Yakamı bırakmaz hayaller düşler

Yalnızlık korkusu ruhuma işler

Umudumu kestim gül yüzlüm senden

Gidişin acıydı ciğerim yandı

Gam, kasavet, çile bedeni sardı

Artık kavuşmamız mahşere kaldı

Umudumu kestim gül yüzlüm senden

Ozan Yüksel doğduk ölüm muhakkak

Ağır geldi bana ansız ayrılmak

Seni sarar iken şu kara toprak

Umudumu kestim gül yüzlüm senden

BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç

Eşinden ayrılan, eşinden böyle ayrılan Yüksel Koç, “Umudumu kestim gül yüzlüm senden,” demiş. Demiş içleri sızlatmış.

Ben de o dörtlüklere şöyle dedim:

1

Dönmeyeceğini bile bile beklemek, bir avuntu. Yol olsa, uzak olsa neyse de… Dönülür gelinir. Böyle olunca, değil, yok gelinemiyor. O yüzden umudunu kesmiş ‘Gül yüzlü’sünden.

2

Resimler kalmıştır elde, bir de sevda; içeride, derinlerde. Sınanırsın. Gözler her yerde; bakınırsın, aranırsın. Umut kesik.

3

Hasret burcunda yürek asılı

Acı, ağrı bağırda basılı

Ağlayışlar, söyleyişler, susuşlar sızılı

Umur kesik

4

En çok da karanlık basınca başlayandır o. Onlar da gelir basar, dertler; dertlendirdikçe dertlendirirler. Yokluğunu düşlerde ararsın, varmış gibi edersin. Bilmezmiş gibi. Yoksa gerisi yalnızlıktır ki korkunç, korkarsın yokluğundan. Umut kesik.

5

Dönüşü olmayan gidişlerin acı olması

İçini dışını gam, kasavet, çile sarması

Artık o kavuşmaların mahşere kalması

Umut kesik.

6

Ölüm eldesiz bir ayrılık nedeni. Bu erken olunca kötü oluyor. Ağır geliyor bu doğal olarak, çok ağır. Ne yaparsın, böyle de oluyor. Sarmalara kıyamazken kara toprak alıyor sarıyor. O yüzden umut kesik.

*

Yine de biraz umut Yüksel Koç, yine de az biraz umut. Üzüldüğün üzülmeni istemezdi. Sen de olsaydın onun üzülmesini istemezdin.

Sana dayanma, katlanma gücü diliyorum.