Çileler çekmişsin nedir bu halin
Baştan yanlış dala konarsın gülüm
Kıymetin bilmeyen almış vebalin
Sen onu gönlünce sanarsın gülüm
Yürüdüğün bu yol menzile gitmez
Izdırap çektirir hiç mutlu etmez
Küle dönersin de dumanın tütmez
Her gün içten içe yanarsın gülüm
Kaderden yakının derdim çok diye
Üzülme bir tanem seven yok diye
İki âşık birbirine hak diye
Sevenin atına binersin gülüm
Sızlanırsın derdim çok diye diye
Boş sevdaya karnım tok diye diye
Kalmadı sevenim yok diye diye
Bir sevenin çıkar sinersin gülüm
Elimi uzattım haydi bana gel
Gönülden seversen olur mu engel
Kuru soğan yeter yeter ki döngel
Mutlu bir hayata dönersin gülüm
Söz verip ne zaman döneceksin sen
Çölde ki mecnuna döneceksin sen
Bu aşkın narında söneceksin sen
Yanlış ata bindin inersin gülüm
Öyle bir bıçaktır kılıçtan keskin
Bendeki bu sevda hepsinden baskın
Düşmüşsün kötüye pişman ve suskun
Bu yolu azimle yenersin gülüm
Âşık İdris çiğnettirmez kuralı
Seninde ben gibi bağrın yaralı
Yola gelir vicdan eder kıralı
Yanlışı doğruyu denersin gülüm