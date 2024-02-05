Çileler çekmişsin nedir bu halin

Baştan yanlış dala konarsın gülüm

Kıymetin bilmeyen almış vebalin

Sen onu gönlünce sanarsın gülüm

Yürüdüğün bu yol menzile gitmez

Izdırap çektirir hiç mutlu etmez

Küle dönersin de dumanın tütmez

Her gün içten içe yanarsın gülüm

Kaderden yakının derdim çok diye

Üzülme bir tanem seven yok diye

İki âşık birbirine hak diye

Sevenin atına binersin gülüm

Sızlanırsın derdim çok diye diye

Boş sevdaya karnım tok diye diye

Kalmadı sevenim yok diye diye

Bir sevenin çıkar sinersin gülüm

Elimi uzattım haydi bana gel

Gönülden seversen olur mu engel

Kuru soğan yeter yeter ki döngel

Mutlu bir hayata dönersin gülüm

Söz verip ne zaman döneceksin sen

Çölde ki mecnuna döneceksin sen

Bu aşkın narında söneceksin sen

Yanlış ata bindin inersin gülüm

Öyle bir bıçaktır kılıçtan keskin

Bendeki bu sevda hepsinden baskın

Düşmüşsün kötüye pişman ve suskun

Bu yolu azimle yenersin gülüm

Âşık İdris çiğnettirmez kuralı

Seninde ben gibi bağrın yaralı

Yola gelir vicdan eder kıralı

Yanlışı doğruyu denersin gülüm