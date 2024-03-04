BU DA YÜKSEL KOÇ’UN MAKBER’İ. NE YAZIK Kİ BUNU O DA ZAMANSIZ YAZMAK ZORUNDA KALDI, ONDA DA ‘EYVAH, NE YER NE YAR KALDI!..”

BU SENE

Kışı erken geldi gönül dağımın

Bülbül ötmez göç eyledi bu sene

Böyle mi töresi ömür çağının

Dalında kurudu gülüm bu sene

Lale, sümbül tutamazken dengini

Bu soyka dert soldurdu gül rengini

Kıskanırdım saçlarının telini

Tutam tutam yolundu yar bu sene

Ne hayalim kaldı artık ne düşüm

Gündüzüm karardı soldu güneşim

Ömür arkadaşım kırk yıllık eşim

Çaresiz dertlere düştü bu sene

Doktor doktor gezdim çare olmadı

Hiçbiri derdine derman bulmadı

Dediler ki artık umut kalmadı

Kırıldı kanadım kolum bu sene

Dolaştım dağlarda derman aradım

Otlara, köklere umut bağladım

Çaresiz boynumu büktüm ağladım

Gözyaşlarım sele döndü bu sene

Gönlüm hüzün dolu gözlerim yaşta

Duymuş bütün dostlar onlar da yasta

Ben iyi olsam da can dostum hasta

Yar ağladı ben ağladım bu sene

Ozan Yüksel yar perişan dert yaman

Kaderime boyun eğdim her zaman

Haktan geldi, böyle yazılmış ferman

Yar tükendi ben tükendim bu sene

Yüksel Koç

BUNLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAZMAK ÖYLE GÜÇ Kİ! – Şahin Güvenç

Bu öykünün başını, kırk yıllık sürecini Evdeş’ine seslendiği Evdeş’im dörtlüklerinde okumuştuk.

Zorluklarda, zor anlarda bile iyi olma, iyilik için uğraşarak

Sevgiye sarılarak, onu güzelleştirerek, ona tutunarak

O sevgiyi, yüreğe ilmik ilmik, desen desen örerek

Hep güler yüzlü tatlı sözlü olarak/kalarak

Bakıp içi huzurla doldurarak

Bunca geçen yıllara katlanarak, dayanarak; sabır yüklü, kor yürekli kalarak

Çölde şebnem, dağda kır çiçeği; soylu, huylu olarak

Katıksız olsa bile acı soğanı yaşam sofrasında bal eyleyerek

Sonunda bunun toplamı, sarılıp düğümlenen bir sevgiyi çözülmez ederek,

gelmişlerdi bugüne. Kırk yılı böyle geçirirken, bu böyleyken; iyiyken, her şey güzelken… Birden o ‘soyka hastalık’ çıktı, bozdu düzenlerini, bozdu ağızlarının tadını.

Ozan Yüksel Koç bunu “Böyle Değildi” adlı dörtlüklerinde dile getirmişti.

BÖYLE DEĞİLDİ

Bu soyka dert seni yedi bitirdi

Gül yüzlüm hallerin böyle değildi

Sevinci neşeyi alıp götürdü

Gülerdi yüzlerin böyle değildi

Ellerin gül dalı yanağın gonca

Her mevsim açardı sen hep gülünce

Kâkülün kirpiğe kaşa değince

Sırmaydı saçların böyle değildi

Konuşmaz dillerin dargın mı yoksa

Bakışın sitem mi kırgın mı yoksa

Kırık mı kolların yorgun mu yoksa

Sarardı boynuma böyle değildi

Sessizce süzülüp şefkatle bakan

Şelale şelale gönlüme akan

Şu sinemde derin izler bırakan

Berraktı gözlerin böyle değildi

Sen çiçektin Ozan Yüksel bir arı

İkimiz beraber yapardık balı

İki gözüm şu gönlümün sultanı

Seninle kavlimiz böyle değildi

İnsan dolup geliyor değil mi? Öyleyken böyle olup ‘Böyle değildi” diyebilmek güç ki güç.

Bunu böyle dedikten yaklaşık iki yıl sonra da bu, “Bu sene” demesini gerektiren an: Gönül dağına kışın erken gelişi, bülbülün ötemez oluşu, göç eyleyip gidişi, gülünün dalında kuruyuşu… Kısaca ağlanacak yer, o an.

İçi yananların yaktıkları ağıtları iyi bilen, onları soran soruşturan, arayıp bulan; toplayıp derleyen... Bununla kalmayan; neymiş, niye ağlanmış onu da bilmek isteyen, onları da araştırıp bulanın, günü geldiğinde kendi ağıtı olmaz mı! Durur mu durabilir mi! En acı anlarından birinde içi yandıkça o da yakar kendi ağıtını.

Ağıt yukarıda. Ozan Yüksel “Bu sene” demiş; dize dize, dörtlük dörtlük yakmış söylemiş. En sona da

Ozan Yüksel yar perişan dert yaman

Kaderime boyun eğdim her zaman

Haktan geldi, böyle yazılmış ferman

Yar tükendi ben tükendim bu sene

demiş kalmış. Yâri de kendi de sözü de … Ah ki ah!

Bunu önceden bilerek, süreci an an yaşayarak, yürekte sürekli bir sızı, göğüs altında kelebekimsi kıpırtılar, boğazda bir yumru… Duygularını duygu duygu taşırıp böyle dile getirmiş.