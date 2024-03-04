Seni bilmeyenin hali nice olur
Var mı senden başka yar kara toprak
Ekip biçmeyenin karnı aç olur
Seni görmeyen göz kör kara toprak
Tüm canlılar doğar senle haşrolur
Yaşamayı bilen huzuru bulur
İnkâr edenlerin nerede kalır
Cehennem azabın var kara toprak
Çiçeğin başına koyarsın tacı
Meyvelerin tatlı soğanın acı
Neden çiçek açmaz kavak ağacı
Anlayana cevap ver kara toprak
Ağaca yaprağı dalı verirsin
Arıya çiçeği balı verirsin
Güle sarı ile alı verirsin
Sende saklı nice sır kara toprak
Tüm mahlûkat senden rızkını alır
Bağrında barınır koynunda kalır
Söyle bu cömertlik nereden gelir
Allahın emriyle yer kara toprak
Diriyi doyurur ölüyü yersin
Akıl ermez çözülmeyen bir sırsın
Kurda kuşa ana gibi bir yarsın
Yağınca üstüne kar kara toprak
Âşık İdris derki işte yundum ben
Tahtadan bir ata bindim indim ben
Senden geldim tekrar sana döndüm ben
Haydi bu garibi sar kara toprak