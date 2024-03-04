Seni bilmeyenin hali nice olur

Var mı senden başka yar kara toprak

Ekip biçmeyenin karnı aç olur

Seni görmeyen göz kör kara toprak

Tüm canlılar doğar senle haşrolur

Yaşamayı bilen huzuru bulur

İnkâr edenlerin nerede kalır

Cehennem azabın var kara toprak

Çiçeğin başına koyarsın tacı

Meyvelerin tatlı soğanın acı

Neden çiçek açmaz kavak ağacı

Anlayana cevap ver kara toprak

Ağaca yaprağı dalı verirsin

Arıya çiçeği balı verirsin

Güle sarı ile alı verirsin

Sende saklı nice sır kara toprak

Tüm mahlûkat senden rızkını alır

Bağrında barınır koynunda kalır

Söyle bu cömertlik nereden gelir

Allahın emriyle yer kara toprak

Diriyi doyurur ölüyü yersin

Akıl ermez çözülmeyen bir sırsın

Kurda kuşa ana gibi bir yarsın

Yağınca üstüne kar kara toprak

Âşık İdris derki işte yundum ben

Tahtadan bir ata bindim indim ben

Senden geldim tekrar sana döndüm ben

Haydi bu garibi sar kara toprak