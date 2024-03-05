Yeter be İdris’im ettiğin zarar
Bundan sonra gayri kar etmelisin
Geçirme zamanı çabuk ver karar
Sesli ağlamalı zar etmelisin
Hep kendinden verdin geri almadan
Alacağın kalmaz hisse bölmeden
Hızlandır elini geçe kalmadan
Olura bırakma zor etmelisin
Fırsat kuş gibidir elinden uçar
Kafes çürük ise zapt olmaz kaçar
Ömrünü harcama boşuna geçer
Atmışından sonra ar etmelisin
Alışveriş yaptın hep sen yitirdin
Yük ağır demeyip aldın götürdün
Canım diyenlerin derdin bitirdin
Dostluk olacaksa dur etmelisin
Fazla söylemedim biraz deyişim
Dostun yüzündendir kara giyişim
Sizce istenmiyom benim duyuşum
İdris’im söyleme sır etmelisin