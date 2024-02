YAŞLILIK, KOCAMIŞLIK ÜZERİNE BİZCE, BİZİM ORALARCA YAZILANANLAR, SÖYLENENLER VII

OLMUYOR

Giden gençliğimi, biten ömrümü

Arasam olmuyor, sorsam olmuyor

Gam, kasavet, çile büktü belimi

Dünyaya darılıp küssem olmuyor

Gençlik güzeldi, yaşlılık bir bela

Şimdi kul oldum bende bir kula

Tutmuyor dizlerim geldim ne hale

Otursam olmuyor kalksam olmuyor

Gaflet kurşunuyla vurdular beni

Ne aradılar ne sordular beni

Diriyken ölüye saydılar beni

Söylesem olmuyor sussam olmuyor

Yalnızlık belası canımı yakar

Gözüm bir dost arar kapıya bakar

Düşünsem de her yol maziye çıkar

Ağlasam olmuyor gülsem olmuyor

Tedbirden takdire sundum işimi

Deryaya ulaşan bu gözyaşımı

Beş vakit secdeye değen başımı

Alıp diyar diyar gitsem olmuyor.

Sabahlarım olmaz, uzun geceler

Dört duvar üstüme gelir geceler

Kâbuslar görürüm bazı geceler

Uyusam olmuyor yatsam olmuyor

İçimizde yalnızlığın sızısı

Günden güne artar dinmez acısı

Sabır deryasında vuslat arzusu

Kuş olup âlemden uçsam olmuyor

Mansur gibi ben de kalmışım darda

Beklerim gelen yok gözlerim yolda

Hani oğlum, kızım, hani nerede?

Gönlümden silip de atsam olmuyor

Âdet, töre, hatır, gönül vuruldu

Sevgi, saygı, vefa yere serildi

Vay başıma, et tırnaktan ayrıldı

Eyvah, dizlerimi dövsem olmuyor

Sinmiş can özüme bir yüce ferman

Ağzını açmış bak bekliyor zaman

Hem çare değil ki şu falan filan

Her yerde derdimi açsam olmuyor.

Ömrümüz bitti yaşlandık gayrı biz

Kalmadı gençlikten geride bir iz

Elde olsa bir gün durmaz gideriz

Vakit zaman gelmeyince olmuyor

Ozan Yüksel ben de çok çile çektim

Kaderin elinden boynumu büktüm

Issız gecelerde gözyaşı döktüm

Sırrımı ellere versem olmuyor

Yüksel Koç

“Gençler ilkbahar yaşar, yaşlılar kış, öyle bir kış ki ardından bir türlü bahar gelmez.” Firdevs’i

BU “OLMUYOR”A BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç

Olmazlıkların çoğaldığı, olmazların ‘olmaz olasıcalar’ dedirdiği çağlara gelince, “Olmuyor,” demek ki! Bunu ozanımız Yüksel Koç yazmış, dizmiş, böyle dile getirmiş.

İlk dörtlükte giden gençlikle, biten ömre “arasam olmuyor, sorsam olmuyor,” demiş. Öyle, onlar yitmiş olmalı ki arıyor. Nerededir biliyordur, bilmez mi? Gösterir de. “Aha,” der, “şu ardımızda bıraktığımız dağ gibi yılların ardında!” Gel gör ki oraya dek söylüyor. Sonra durukuyor, “Olmuyor,” diyor. Onların nerede olduğunu bilip de gidememek var. Zaman işte, akışı bir yöne…

Dünyanın gamı, kasaveti, çilesi bel bükse de darılıp küsemiyorsun. Sanırım biliyorsun, bu böyle.

O yüzden gençlik geçmeden, ömür bitmeden aramalı, sormalı onu. Demiri tavında dövmeli, gençliği çağında görmeli, ömrü yaşayarak sürmeli.

İkinci dörtlükte ‘Gençlik lay lay, yaşlılık vay vay!’ konusu var. Buymuş, böyleymiş: “Otursan olmuyor kalksan olmuyor.”

Üçüncü dörtlükte ölmeden önce ölmek, kocamış olarak sayılmak değil de ölüye sayılmak var. Söylese olmuyor sussa olmuyor.

Dördüncü dörlükte can yakan yalnızlığa değinmiş. Çoğu artık olmadığı, olamadığı için gelen giden az ya da yok. Varsa da pek gelmeyince, gözler kapıya bakar kalıyor. Kimse gelmeyince, kimse olmayınca da geçmişe dalıyorsun doğal olarak; öyle ya, çoğu orada...

Beşinci dörtlükte saptama ilginç! Demek ki yaşlılık işi tedbirden takdire sunma günleriymiş. Eskiden çoğu şey elindeyken, şimdi elde oluyorsun. Artık elinden bir şey de gelmiyor. Öyle olunca o başı alıp diyar diyar gidesin geliyor da... Omuyor, olmuyor, o da olmuyor.

Altıncı dörtlükte ‘Uyku girmez göze’ demek istiyor: Sabahlar olmuyor, uzun geceler. Geceler öyle uzayınca, dört duvar da oluyorlar üstüne üstüne geliyorlar. Öyle kalsa iyi de.. Kabuslar da var kara geceler. O yüzden, “Uyusan olmuyor yatsan olmuyor!”

Yedinci dörtlük; yaşlılık, yalnızlık, sızı diyor, gidiyor. Artmakta olan dinmez bir acı. “Sabır deryasında vuslat arzusu, kuş olup alemden uçsan olmuyor.”

Sekizinci dörtlüğe “Mansur gibi ...” diye başlamış. Mansur, Hallâc-ı Mansûr olsa gerek. Darda kalan o da ondan. O darlık darağacından geliyor. Kısaca darağacında kalmış Mansur. Kocayınca bu da böyle değil mi; dardasın, darağacındasın. Sehpanın ayağına tekmeyi vuracak olansa zaman…

Dokuzuncu dörtlükte içe en çok dokunana yakınma var. Daha önce de belirtmiştim. Yokuş dikleştikçe, yaşamı çekemeyince çekilmez oluyorsun sanırım. Çeken de çekeni çeken de çekemez oluyor. O yüzden olanlar oluyor, o yüzden bunlar oluyor.

Onuncu dörtlükte “ölümün fermanı” anılmış. Ağzı açık bir dev, bekliyor zaman. Yuttu yutacak. Sağa sola baksan da çırpınsan da “falan filan!” Kısaca, en iyisi susmak. Derdini açıp da ne olacak

On birinci dörtlük bir boyun eğiş gibi: “Yaşlandık gayri!” Gençlikten bir şey kalmayınca, artık bu kocamışlık cana tak edince... “Elde olsa bir gün durmaz gideriz,” denildiği oluyordur. Yine de bu bir avuntu... “Vakit, zaman gelmeyince olmuyor,” deyip gerçeğe dönülüyor: “Ağı da olsa zıkkım da olsa, biraz daha...”

On ikinci dörtlük son dörtlük. Söz bağlanmış. Ozan Yüksel’in çile çekmişliği, kadere boyun bükmüşlüğü, ıssız gecelerde gözyaşı dökmüşlüğü... Sırrını ellere verse olmuyor.

Kısaca yaşlılıkta, kocamışlıkta ne olmuyorsa dizip saymış ozan Yüksel Koç.

Bu olmazlıklar çağında “Olmuyor!” diye yakınırken; deseler, dilleri olsa.... “Siz öyle diyorsunuz da bunu bir de gelin bize sorun. Biz öyle de olamadık ya. O yaşa gelemedik. Birden yittik, yok olduk. O ‘olmuyor’ dediğiniz yaşlara çok uzak yaşlarda kaldık. Ötesini göremedik! Vara öyle olaydı da biz de öyle diyeydik, ‘Olmuyor!’ gibi bir durum da var.

Kısaca “Olmuyor” da yine de olsun. Öyle olsun! Bir biçimde oluyor.

Olsun Yüksel Koç, olacak kadar olsun. Eline, yüreğine sağlık. Sevdiklerinle olduğu kadar, olabildiği oranda var ol, çok yaşa.

Şahin Güvenç