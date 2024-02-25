Giden gitmiş dönen yoktur yerinden

Yoksa o âlemde hayat boş mudur?

Bir ah sesi duydum gayet derinden

Yer altında boran tipi kışmıdır

Kimler atlı idi kimisi yaya

Bazısı hükmetti güneşe aya

Söyleyin ne oldu koca dünyaya

Rüyamıdır hayalmidir düş müdür

Nice yiğitleri alıp götürmüş

Yüreğine demir bir ok batırmış

Kucaklayıp şu toprağa yatırmış

Kara toprak senin kisi iş midir?

Havalar soğuktur kışlar zor olur

Bu çukurlar derin olur dar olur

Kara toprak ebediyen yar olur

Yoksa yatak yorgan orda yaş mıdır?

Derdi varım der ki acep bu ne hal

Çeneler kitlenmiş diller olmuş lal

Şu dünyada kazandığın bunca mal

Bir avuç toprakla iki taşmıdır

