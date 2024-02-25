Giden gitmiş dönen yoktur yerinden
Yoksa o âlemde hayat boş mudur?
Bir ah sesi duydum gayet derinden
Yer altında boran tipi kışmıdır
Kimler atlı idi kimisi yaya
Bazısı hükmetti güneşe aya
Söyleyin ne oldu koca dünyaya
Rüyamıdır hayalmidir düş müdür
Nice yiğitleri alıp götürmüş
Yüreğine demir bir ok batırmış
Kucaklayıp şu toprağa yatırmış
Kara toprak senin kisi iş midir?
Havalar soğuktur kışlar zor olur
Bu çukurlar derin olur dar olur
Kara toprak ebediyen yar olur
Yoksa yatak yorgan orda yaş mıdır?
Derdi varım der ki acep bu ne hal
Çeneler kitlenmiş diller olmuş lal
Şu dünyada kazandığın bunca mal
Bir avuç toprakla iki taşmıdır