Yazın yeşil kışın dumanlı dağlar
Dorukları dolu kar eksik olmaz
Yeşile boyanır bahçeler bağlar
Bülbül figan eder zar eksik olmaz
Garibi yoksulu hor görme sakın
Gözetle onları hele bir bakın
Dualar olmazsa kıyamet yakın
Gözle görülmeyen pir eksik olmaz
Yaradan kullara ışık tutuyor
Nice evliyalar şehit yatıyor
Yedi ülkeyi birbirine katıyor
Mertebesi gizli er eksik olmaz
Görevini doğru dürüst yaptıysan
Seni Yaradan’ın emrin tuttuysan
Âlim meclisinden ilim kaptıysan
Yazılır defterin kar eksik olmaz
Nizam terazisi elbet kurulur
Hesapların birer birer sorulur
Kaçış yoktur huzuruna varılır
Mahşer âleminde yer eksik olmaz
Âşık İdris Yaratana minnettir
Emrine uyanın yeri cennettir
Kulu dar olur ya Allah cömerttir
Hazinesi dolu sır eksik olmaz