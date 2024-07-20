Nice koç yiğitler yolunda öldü
Binlerce şehidin canı bayrağım
Sanmayın kolayca meydana geldi
Binlerce şehidin kanı bayrağım
Parlayan yıldızı hilal ayı var
Atatürk’ün onda büyük payı var
Düşmana saplanır oku yayı var
Yüce ulusumun şanı bayrağım
Göğsün siper edip beli aşmışlar
Düşmanın ordusu görüp şaşmışlar
Bayrağı uğruna şehit düşmüşler
Ceddinden hatıra anı bayrağım
Bozulma bilmiyor aynı şekilde
Hiçbir zaman çıkmaz durur akılda
Orduda alayda parlar okulda
Yurdumun ufuku tanı bayrağım
Korkmadan dalgalan seni koruruz
Türkün simgesidir dimdik dururuz
Gökten indireni çeker vururuz
Kimse indiremez seni bayrağım
Benim gibi herkes severmiş meğer
İdris der varlığın her şeyi değer
Onun gölgesinde ölürsem eğer
Dünyada bilinir ünü bayrağım