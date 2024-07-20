Nice koç yiğitler yolunda öldü
Binlerce şehidin canı bayrağım
Sanmayın kolayca meydana geldi
Binlerce şehidin kanı bayrağım

Parlayan yıldızı hilal ayı var
Atatürk’ün onda büyük payı var 
Düşmana saplanır oku yayı var
Yüce ulusumun şanı bayrağım

Göğsün siper edip beli aşmışlar
Düşmanın ordusu görüp şaşmışlar
Bayrağı uğruna şehit düşmüşler
Ceddinden hatıra anı bayrağım

Bozulma bilmiyor aynı şekilde
Hiçbir zaman çıkmaz durur akılda
Orduda alayda parlar okulda 
Yurdumun ufuku tanı bayrağım

Korkmadan dalgalan seni koruruz
Türkün simgesidir dimdik dururuz
Gökten indireni çeker vururuz
Kimse indiremez seni bayrağım

Benim gibi herkes severmiş meğer
İdris der varlığın her şeyi değer
Onun gölgesinde ölürsem eğer
Dünyada bilinir ünü bayrağım