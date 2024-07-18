Güzel gözlüğünü ahu gözüne
Takmasan güzelsin taksan güzelsin
Dönüp aynalara beyaz yüzüne
Bakmasan güzelsin baksan güzelsin
Bak yalan söylemez sana aynalar
Onlarda sevdanla bil ki yanalar
Kibar ellerine al al kınalar
Yakmasan güzelsin yaksan güzelsin
Durup ah çekerek dalma derine
Yine döner misin günün birine
Sazlar çalınırken oyun yerine
Çıkmasan güzelsin çıksan güzelsin
Gel inkar eyleme söyle suçunu
Güzelliğin beni yaktı kaçını
Hilal kaş üstüne sümbül saçını
Dökmesen güzelsin döksen güzelsin
Gücenme sözüme biraz kahrıma
Pınar ol ırmak ol karış nehrime
Seda seli olup gönül şehrime
Akmasan güzelsin aksan güzelsin
Aşık İdris bu sitemin boş yere
Çağırsan güzelim mekanın nere
İran kınasını ok kirpiklere
Çekmesen güzelsin çeksen güzelsin