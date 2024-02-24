Kulak ver de dinle bir çift sözüm var

Yar diye gamlanıp durma İdris’im

Düşünürsen her müşküle çözüm var

Yolunu yokuşa sürme İdris’im

Duygusal bakarsın dünya işine

Yumruğu vurursun kendi döşüne

Çok vakit kaybettin boşu boşuna

Oturup hayaller kurma İdris’im

Kapattın kapıyı kilidi vurdun

Gün be gün üzüldün kendini yordun

Yavrular andıkça ağlayıp durdun

Dövünüp dizine vurma İdris’im

Sevenler sevgiyi kaleme döker

Kapılmış meçhule çileler çeker

Kara sevda derler belleri büker

Kendini yerlere serme İdris’im

Âşık İdris bitmez sevdanın faslı

Sevilende yaslı sevende yaslı

Bizim yanmamıza yalandır aslı

Ayrılık acısı görme İdris’im