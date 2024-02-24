Kulak ver de dinle bir çift sözüm var
Yar diye gamlanıp durma İdris’im
Düşünürsen her müşküle çözüm var
Yolunu yokuşa sürme İdris’im
Duygusal bakarsın dünya işine
Yumruğu vurursun kendi döşüne
Çok vakit kaybettin boşu boşuna
Oturup hayaller kurma İdris’im
Kapattın kapıyı kilidi vurdun
Gün be gün üzüldün kendini yordun
Yavrular andıkça ağlayıp durdun
Dövünüp dizine vurma İdris’im
Sevenler sevgiyi kaleme döker
Kapılmış meçhule çileler çeker
Kara sevda derler belleri büker
Kendini yerlere serme İdris’im
Âşık İdris bitmez sevdanın faslı
Sevilende yaslı sevende yaslı
Bizim yanmamıza yalandır aslı
Ayrılık acısı görme İdris’im