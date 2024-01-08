Şu yalan dünyaya gönlünü verme
Kurtulan olmadı ecel elinden 
Ben ozanım diye göğsünü germe
Kurtulan olmadı ecel elinden 

Hızır İlyas ile dünyayı gezdi
İskender âlemi seyredip sezdi
Sultan Süleyman’a eceli yazdı
Kurtulan olmadı ecel elinden

Hazreti Ali’de çok idi hüner 
Ölüm pehlivandır herkesi yener
Yiğit olan bile aslına döner
Kurtulan olmadı ecel elinden

Zaloğlu Rüstem’in vasfını dinle 
Şeytan bile ona saldırdı kinle
Cansız beden kalır örtülür sinle
Kurtulan olmadı ecel elinden

Nefseyledi iblis göğsünü gerdi
Fesatlık yoluna postunu serdi 
Firavun âlemde eşsizim derdi 
Kurtulan olmadı ecel elinden

Fakir olanlara kıvırma burun
Mümin olanlarla yaşanmaz sorun
İdrisim dünyada zengindi karun
Kurtulan olmadı ecel elinden

Uzaktan yakından herkes gelirdi
Müminler şahsından feyiz alırdı
Kalsa dünya Muhammed’e kalırdı
Kurtulan olmadı ecel elinden