Şu yalan dünyaya gönlünü verme

Kurtulan olmadı ecel elinden

Ben ozanım diye göğsünü germe

Kurtulan olmadı ecel elinden

Hızır İlyas ile dünyayı gezdi

İskender âlemi seyredip sezdi

Sultan Süleyman’a eceli yazdı

Kurtulan olmadı ecel elinden

Hazreti Ali’de çok idi hüner

Ölüm pehlivandır herkesi yener

Yiğit olan bile aslına döner

Kurtulan olmadı ecel elinden

Zaloğlu Rüstem’in vasfını dinle

Şeytan bile ona saldırdı kinle

Cansız beden kalır örtülür sinle

Kurtulan olmadı ecel elinden

Nefseyledi iblis göğsünü gerdi

Fesatlık yoluna postunu serdi

Firavun âlemde eşsizim derdi

Kurtulan olmadı ecel elinden

Fakir olanlara kıvırma burun

Mümin olanlarla yaşanmaz sorun

İdrisim dünyada zengindi karun

Kurtulan olmadı ecel elinden

Uzaktan yakından herkes gelirdi

Müminler şahsından feyiz alırdı

Kalsa dünya Muhammed’e kalırdı

Kurtulan olmadı ecel elinden