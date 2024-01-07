Bende bu cihana geldim geleli

Çok ağladım gülemedim dünyada

Feleğin çarkına çember olalı

Ben kendimi bilemedim dünyada

Kendi davarımı güttüm çobanla

Çiftçi oldum buğday ektim sabanla

Yıllar yılı yarış ettim babamla

Bir karış yer alamadım dünyada

Tüm cihanı adım adım dolaştım

Zalimlerle kavga ettim dalaştım

Diyarbakır ta Bursa’ya ulaştım

Candan seven bulamadım dünyada

Bunca yıl sevdanın peşinde koştum

Denize sığmadım deryaya taştım

Bülbül oldum aşkın bağına düştüm

Bir ikrarda kalamadım dünyada

Âşık oldum aldım ele kalemi

Yazdım yaşadığım derdi elemi

Anlamadım hasret bana belamı

Gurbet elden gelemedim dünyada

Görmedim bir sefer baharı yazı

Anamın ahları içimde sızı

Bağrı yedi telli püsküllü sazı

Çok çalıştım çalamadım dünyada

Bursa yollarında katar oldum da

Düştüm yataklara yatar oldum da

Mecnundan keremden beter oldum da

Sevdiğimi alamadım dünyada

Âşık idris hayra yor düşlerimi

Sıka sıka döktüm tüm dişlerimi

Sele dönmüş akan gözyaşlarımı

Mendil bulup silemedim dünyada