Bende bu cihana geldim geleli
Çok ağladım gülemedim dünyada
Feleğin çarkına çember olalı
Ben kendimi bilemedim dünyada

Kendi davarımı güttüm çobanla
Çiftçi oldum buğday ektim sabanla
Yıllar yılı yarış ettim babamla
Bir karış yer alamadım dünyada

Tüm cihanı adım adım dolaştım
Zalimlerle kavga ettim dalaştım
Diyarbakır ta Bursa’ya ulaştım
Candan seven bulamadım dünyada

Bunca yıl sevdanın peşinde koştum
Denize sığmadım deryaya taştım
Bülbül oldum aşkın bağına düştüm
Bir ikrarda kalamadım dünyada

Âşık oldum aldım ele kalemi
Yazdım yaşadığım derdi elemi
Anlamadım hasret bana belamı
Gurbet elden gelemedim dünyada

Görmedim bir sefer baharı yazı
Anamın ahları içimde sızı
Bağrı yedi telli püsküllü sazı
Çok çalıştım çalamadım dünyada

Bursa yollarında katar oldum da
Düştüm yataklara yatar oldum da
Mecnundan keremden beter oldum da
Sevdiğimi alamadım dünyada

Âşık idris hayra yor düşlerimi
Sıka sıka döktüm tüm dişlerimi
Sele dönmüş akan gözyaşlarımı
Mendil bulup silemedim dünyada