Derdimi döktüğüm mezar taşları

Aşikâr etmeyin sır gizli kalsın

Gözlerimden akan kanlı yaşları

Yârin mendiliyle sil gizli kalsın

Aylarca o yârin yasını tuttum

Neler çektiğimi bir bir anlattım

Toprağa sarıldım yanında yattım

Duymasın kimseler sus gizli kalsın

Yüklendim dertlerin bilmem kaçını

Neyleyim dünyanın tahtı tacını

Koynumda saklarım yârin saçını

Sakın ha söyleme yer gizli kalsın

Deli deli esen yele söyleme

Bülbüle söyleme güle söyleme

Perişan halimi yâre söyleme

Üzülür bilmesin gel gizli kalsın

Düşmeyen ne bilir böyle bir aşka

Bizim hikâyemiz herkesten başka

İkimiz beraber ölseydik keşke

En son dileğimdi bil gizli kalsın

Sanma sen gittin bu sevda biter

İçimde hasretin dumanı tüter

Ozan Yüksel şimdi Mecnun’dan beter

Gönlümdeki Leyla hep gizli kalsın

BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç

Derdin mezar taşlarına dökülmesi de böyle oluyormuş demek. Bilindiği gibi konu belli. Dize dize yazılmış, dizim dizim dizilmiş bu deyişler ayrılıkların en acısına bir sesleniştir. Derdini döküp döküp derdini döktüklerine, “Bilinmesin, gizli kalsın,” demeler ilginç. Bu durum kusursuz bir çelişki gibi görünse de şiirde güzel bir sanat oluyor. Bu kusursuz çelişkiler ya da güzel sanat ilk dizelerde başlıyor arta arta, yüksele yüksele son dizelerde varacağı yere varıyor. Giden gitse de sevdanın bitmeyeceği, hasretin kor olup duman duman tüteceği, bunun arkada kalanı Mecnun’dan beter edeceği, artık Leyla’nın gönül çölünde olacağı, orada gizli kalacağı…

Nokta.

Eline, yüreğine sağlık Yüksel Koç.