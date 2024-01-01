Üçler beşler kırklar görmüş yapısı
Bir dile gelse de kullar konuşsa
Şakir Ergin hocam ilim kapısı
Anlatsa kürsüde diller konuşsa

Temeline dualarla başlayan 
Şehzadedir bugünleri düşleyen
Ayetleri nakış nakış işleyen 
Bir dile gelse de eller konuşsa

Bu dergâha kimler tanık olmuştur
Nice evliyalar konuk olmuştur
Gönül MUHAMMEDE yanık olmuştur
Bir dile gelse de çöller konuşsa

En görkemli abidesi çağının 
Bostanıymış erenlerin bağının 
Dumanlar içinde çamlık dağının
Esse serin serin yeller konuşsa

Neler gördü kaç yıl geçti aradan
Nazardan korusun ulu  yaradan
Kutbi cihan gelip geçti buradan
Bir dile gelse de yollar konuşsa

Âşık İdris saygı duyar âlime
Bel bağlamaz cahil olan zalime
Yardım eder fikri düzgün halime 
Meyvesini veren dallar konuşsa