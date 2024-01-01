Üçler beşler kırklar görmüş yapısı
Bir dile gelse de kullar konuşsa
Şakir Ergin hocam ilim kapısı
Anlatsa kürsüde diller konuşsa
Temeline dualarla başlayan
Şehzadedir bugünleri düşleyen
Ayetleri nakış nakış işleyen
Bir dile gelse de eller konuşsa
Bu dergâha kimler tanık olmuştur
Nice evliyalar konuk olmuştur
Gönül MUHAMMEDE yanık olmuştur
Bir dile gelse de çöller konuşsa
En görkemli abidesi çağının
Bostanıymış erenlerin bağının
Dumanlar içinde çamlık dağının
Esse serin serin yeller konuşsa
Neler gördü kaç yıl geçti aradan
Nazardan korusun ulu yaradan
Kutbi cihan gelip geçti buradan
Bir dile gelse de yollar konuşsa
Âşık İdris saygı duyar âlime
Bel bağlamaz cahil olan zalime
Yardım eder fikri düzgün halime
Meyvesini veren dallar konuşsa