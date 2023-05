Seçimlerin anlam ve önemine işaret edeceğimizde şunu söylemek isterim ki tüm Türkiye olarak inandığımız yolda yürümenin iradesini gösterdik” dedi.

Başkan Taşdemir, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir destekle yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi.

Taşdemir yaptığı açıklamada; “Bu seçimde, sadece, milletinin ve devletinin yanında olmayanlar kaybetmiştir. Bu seçimde ay yıldızlı al bayrak kazanmıştır, evinin önünde o kutlu bayrağın dalgalandığı şehit aileleri kazanmıştır, gönülleri buruk depremzede kardeşlerimiz kazanmıştır, bu seçimde de 20 yıldır olduğu gibi tüm Türkiye kazanmıştır. Bu seçimde sınırlar ötesinde Türkiye için sessizce edilen dualar, dökülen gözyaşları kazanmıştır. Ata yurtlarından balkanlardan, Kafkaslardan, Afrika’dan, Orta Asya’dan kardeşlerimiz, gönlü bizimle bir olanlar, Mazlumlar, elleri kalbinde haber bekleyenler kazanmıştır. 28 Mayıs akşamı görülmüştür ki, milletin iradesi ve kararlılığı anket şirketlerinden, terör örgütlerinin kumpas ve müdahalelerinden, milletin her türlü değerine saldırmakta bir beis görmeyen satılık trol çetelerinden büyüktür. Kutsal, kültürel, geleneksel demeden milletimizin tüm inanç ve değerlerine, yaşlısına gencine, namertçe, adice edilen tüm hakaretlerin ve o sözlerin sahiplerinin yeri tarihin çöplüğüdür. Çöplüğü deşmek, oradan kendine nevale bulmak, bu kutlu davanın altını oymaya çalışan mihrakların âdetidir. Şunu aklınıza iyice kazıyın ki ne zaman pislikle çöplükle uğraşarak bu milletin güneşini karartamaya çalışırsanız çalışın sonunuz hüsran olacaktır. Bu millet baş tacı olmaya, sizlerde ayaklar altında kalmaya mahkûmsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde oy pusulalarına basılan evet mühürleri bu zihniyetlere inat, 2023 yılını Türkiye yüzyılı yapmaya basılmıştır. Evet, mührü, bu şarkı, bu ülkenin geleceğine adanan türküler, burada bitmez diyenlerin kararı olarak basılmıştır. Bağımsızlığa, uluslararası itibara, ulusal güvene evet diyen tüm vatandaşlarımıza muasır medeniyetleri geride bırakan seçime katılım çabasından dolayı minnetimizi sunmayı AK Parti gençlik kolları olarak bir borç biliriz. İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy’un deyimiyle: “Asımın nesli diyordum ya Nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu, Çiğnetmeyecek” mısralarının anlamını tüm dünyaya gösteren milletimizin her bir ferdine teşekkür eder, inanç ve güvenlerine dün olduğu gibi bugünde ve dahi dünden kat ve kat daha fazla layık olmaya çalışacağımıza söz veririz. AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı olarak aylardır devam eden sıkı maratonun yükünü omuzlarında taşıyan tüm teşkilat arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ederim. Ak Parti algı oluşturmak için üç günde anket oluşturup korku ve tehdit yayma partisi olmadığı için, bizde seçim çalışması bir seçimi bitirdiğimiz anda yeniden başlamaktadır. AK Parti her gün vatandaşın demokratik hakkının, iradesinin yansıması olmak üzere çalışma içerisinde olmak durumundadır. Milletin partisi olmanın, Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın davasını paylaşmanın gereği budur. Bizim tuttuğumuz bu yolda genç kardeşim, davana inanacaksın, ülken için hareket edeceksin, kim ne derse desin hiçbir vatandaşından vazgeçmeyeceksin. Yorulmayacaksın diyemem elbette yorulacaksın ama asla pes etmeyeceksin, olmaz demeyeceksin, imkansız denilene gideceksin ve göreceksin ki kaderin üstünde bir kader vardır ki onda senin zaferin yazılıdır Allah’ın izni ve inayetiyle gelecek elbette senin olacaktır. 28 Mayıs 2023 ü, 29 Mayıs 1453 ile birleştiren genç ruh, fetih ruhu senin yolunun özüdür. Bu duygu ve düşüncelerle seçim sonuçlarına milletin iradesi olması hasebiyle saygı duyulmasını, seçim öncesi çekişmelerin bir kenara bırakılmasını her kesime tavsiye eder, Seçim sonuçlarının Türkiye’mize, kardeş ülkelere ve nihayet dünyaya hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir