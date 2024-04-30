İncelemeler, Yozgat'ın kentsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan tesislerin durumu hakkında bilgi almak ve vatandaşların memnuniyetini gözlemlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Başkan Kazım Arslan, Yozgat Park'ın şehrin yeşil alan ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynadığını belirterek, parktaki düzenlemeler ve bakım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği ve aileleriyle bir araya gelebilecekleri bu mekânın şehre değer kattığını vurguladı.

Ardından Belediye Kreşi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Kazım Arslan, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kreşin fiziki koşulları ve eğitim olanakları hakkında bilgi alan Belediye Başkanımız Kazım Arslan, çocukların ve ebeveynlerin memnuniyetini gözlemledi.

Ziyaret sırasında Belediye Başkan Kazım Arslan, tesislerde görevli personelle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu ve teşekkürlerini iletti. Yozgat'ın yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına bu tür ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.

Başkan Arslan, Yozgat halkının refahı ve mutluluğu için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade ederek, Yozgat Park ve Belediye Kreşi gibi tesislerin şehrin sosyal dokusuna katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.