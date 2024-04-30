AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Milletvekili Şahan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek, Yozgat’ın taleplerini ilettiklerini söyledi.

Milletvekili Şahan yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret edip, İlimizin taleplerini ilettik. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve İlimize göstermiş olduğu alakadan dolayı teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.