Yozgat Süt İşleme Müdürü Akif Başol, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek kurumun son gelişmeleri hakkında bilgi verdi.

Süt İşleme Müdürü Başol, Vali Özkan’a Yozgat Süt İşleme Müdürlüğü'nün son çalışmaları hakkında bilgi vererek, tesislerde tereyağı üretimine başlandığını ve ürünlerin kurum mağazalarında tüketicilere sunulduğunu belirtti.

Vali Özkan, Başol’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Yozgat'ın sağlıklı ve doğal ürünleriyle tanınan Et ve Süt Kurumu, taze ve kaliteli tereyağlarını kurum mağazalarında satışa sundu. Günlük 40 ton süt işleme kapasitesine sahip olan Yozgat Süt İşleme Müdürlüğü'nde, her gün 350 kilogram tereyağı üretimi gerçekleştiriliyor.

Yozgat ve çevre illerden toplanan taze sütler, modern tesislerde işlenerek lezzetli tereyağına dönüştürülüyor. Ülke genelindeki Et ve Süt Kurumu mağazalarında satışa sunulan bu tereyağı tüketicilerin beğenisine sunuluyor.