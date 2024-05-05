İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında vatandaşları bilgilendirme maksadıyla Yozgat Novada Alışveriş Merkezinde stant açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan etkinlik kapsamında standı ziyaret eden vatandaşlara ve çocuklara şunlar yapıldı: “Genel trafik kuralları, trafik araç ve ekipmanları tanıtımı, emniyet kemerinin önemi, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımı ve önemi, Tim Jandarma Çizgi Filmi İzletilerek tanıtımı yapılmış, uygulamalı olarak eğitimler verilmiş, etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli materyaller ve boyama kitabı dağıtılmıştır.”

Yapılan etkinlik hakkında komutanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Toplum Destekli faaliyetler kapsamında vatandaşları faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının birçoğu ne yazık ki sürücülerin yanlış davranışlarda bulunması ve trafik kurallarına uymaması nedeniyle oluşur. Bazı temel trafik kurallarına uyularak meydana gelebilecek kazalara karşı önlem almak oldukça mümkün. Emniyet kemeri takma, trafik işaretlerine uyma, hatalı sollama, takip mesafesini koruma ve hız ihlali gibi önemli olan bu trafik kurallarına hem sürücülerin hem de yayaların uyması çok önemlidir” şeklinde ifadelere yer verildi.

“TRAFİK KURALLARININ ÖNEMİ”

Jandarma ekiplerince trafik kurallarının önemi hakkında, “Trafik kuralları genel olarak toplumun güvenliğini kontrol altına almak ve trafikteki düzeni sağlamak için hayati bir önem arz eder. Tüm gün boyunca milyonlarca kişinin yolları kullanması, trafikteki kuralların ve düzenin bizler için ne kadar önemli ve kritik olduğunu belirler. Bu kurallar genellikle, trafik kazalarını önleyebilmek, yaralanmaları azaltabilmek ve trafik akışını sağlayabilmek için vardır. Tüm bunların yanı sıra, trafik kurallarını ihlal etmek demek ceza gerektiren bir suç demektir. Bu nedenle bu kurallara uyulması hem kişisel açıdan hem de toplumsal açıdan büyük bir öneme sahiptir” denildi.

“HIZ LİMİTLERİNE UYMAK GEREKİR”

Trafikte kurulması gere“Tünel ve otoban gibi kara yollarında yer alan her sürüş yolunda farklı farklı hız limitleri vardır. Bu hız limitlerine dikkat edip kurallara uymak, trafik kazalarını en az orana indirir. Hız limitlerine uymamak genellikle trafik Kurallarının ihlali olarak varsayılır. Bu gibi ihlaller ise gerek para cezası gerekse ehliyete el konulması gibi sonuçlar ortaya çıkarır. Araç hareket halindeyken emniyet kemeri kullanmak, hem olası bir kaza sırasında araç içerisinde savrulmayı önler hem de çarpışma etkisini en aza indirir. Kemer kullanmak, vücudun sabitlenmesini sağlar ve böylelikle yaralanma durumunun azalmasını sağlar. Özellikle sürüş esnasında emniyet kemeri takmak herhangi bir kaza anında öncelikli olarak sizin canınızı korumada yardım eder. Takmamak ise oldukça ciddi oranda can kaybına sebebiyet verebilir. Genel olarak emniyet kemeri kullanımı yasal bir zorunluluk olarak kabul edilir. Trafik Kurallarının en önemlisi ve en başlıca olanı ise alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmamaktır. Çünkü bu haldeyken araç kullanmak oldukça tehlikeli bir durumdur. Alkolün etkisi sonucunda bilinç kapanabilir, uyuklanabilir veya olası anlık bir kriz oluşabilir. Bu nedenle ülkemizde kamu hizmetinde çalışan sürücüler ve ticari araç sürücüleri için alkol son derece yasaktır. Diğer sürücü grupları için de belirtilen bir yasal sınırdır vardır. Bu sınır ise 0.50 promil olarak belirtilmiştir.”

TRAFİK IŞIKLARI VE İŞARETLERİNE UYMAK

Trafikte genel olarak trafik işaretlerini dikkate almak gerekir. Ancak daha çok kırmızı ışık ihlali en önemlisidir. Bu kural dikkat edilmesi gereken en önemlilerinden birisidir. Gerek yoğun ve sıkışık bir trafik esnasında gerekse trafiğin olmadığı yollarda kırmızı ışıkta geçmek, bir hayli tehlikelidir. Çok ciddi kazalara neden olabilir. Kırmızı ışık cezası yememek ve büyük ölçüde kazalara sebebiyet vermemek için bu kurallara uyulması çok önemlidir.

MOBİL CİHAZ KULLANIMI

Trafikte araç kullanırken telefonla konuşmak ya da telefonla ilgilenmek çok tehlikelidir. Genel olarak telefon dikkatin dağılmasına neden olur. Genellikle trafikte gelen bir mesajı okumak ya da telefondayken farklı konulardan bahsetmek, sürücünün dikkatinin dağılmasına neden olurken gözlerinin yoldan uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda bazı trafik kazalarına neden olabilir. Bu nedenle araba kullanırken telefon kullanmak yasaktır ve cezası bulunur.

YAYA VE OKUL GEÇİTLERİNE SAYGI GÖSTERMEK

Genel olarak yaya geçitlerinde ve ışık olmayan her yerde yavaş gitmek gerekir. Çünkü yaya geçidi bulunan yerlerde öncelik ilk önce yayalara aittir. Bu nedenle yayalara yol verilmesi şarttır. Sağa dönüş sırasında da yayalara yol verilmesi gerekir. Ayrıca seyir halindeyken de sağ tarafa yeşil ışık yansa da her zaman yayalara geçiş hakkı verilmesi gerekir.

ARAÇ BAKIMI VE GÜVENLİĞİ

Araç bakımı ve güvenliği, otomobil sahibi olan kişilerin bilgi sahibi olması gereken en önemli hususların başında yer alır. Araç hangi durumda olursa olsun bakımının düzenli ve en iyi şekilde yapılması gerekir. Aracın bakımları düzenli şekilde yapılmazsa o zaman kondisyon sistemi olumlu şekilde etki göstermez. Bu yüzden araç bakımı çok önemlidir ve düzenli olarak yaptırılması gerekir.

ŞERİT DİSİPLİNİ VE DÖNÜŞ KURALLARI

Yol üzerinde yer alan şeritlerin her zaman doğru şekilde kullanılması gerekir. Sol şerit, hızlı şekilde giden araçların kullanması gereken şerittir. Sabit hızda giden araçların bu şeridi kullanmaması gerekir. Sağ şerit ise genel olarak yavaş veya ortalama hızda giden araçlar için uygundur. Genellikle üç şeritli yollarda sağ şerit ağır vasıtalar içindir. Orta şerit ise daha çok şerit değiştirebilecek veya şerit değiştirmek isteyen sürücülerin kullandığı bir şerittir. Trafik levhaları, trafiğin akışı için büyük bir öneme sahiptir. Dönüş kuralları, trafiği düzenlemek, sürücüleri yönlendirmek ve güvenliği artırmak için kullanılır. Trafik işaretleri, otoyol çıkışları, sürücülere yol tariflerinde bulunma, şehir içi yönlendirmeleri, çift yön veya tek yön gibi konularda kolaylık sağlar. Aynı zamanda gittiğiniz yolun hız sınırı limitlerini de takip etmenize yardımcı olur.

ACİL DURUM ARAÇLARINA YOL VERME

Karayolu trafiğinde hangi yolda gidilirse gidilsin bazı önemli araçların her zaman geçiş önceliği vardır. Özellikle bu araçlar, itfaiye, ambulans, polis araçları ve kar-buz kazıma araçları gibi acil göreve sahip araçlardır. Acil göreve sahip olan araçlara, her daim geçiş önceliği verilmeli ve yol hakkı tanınmalıdır.