Milletvekili Ethem Sedef, MHP’li ilçe ve belde belediyelerini ziyaret ederek belediye başkanlarına başarı dileklerinde bulundu.

Sedef’ten Başkanlara Tam Destek

Ziyaretlerde partililer ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Milletvekili Sedef, yaptığı açıklamada siyasi bir amaç gütmediklerini belirterek Yozgat’a ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

31 Mart seçimlerinde daha önce MHP’de olan ve MHP’ye geçen belediyelerle Yozgat’ta oy oranını daha da artıran MHP’nin meclisteki temsilcisi Sedef, beraberinde İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, partili üyeler ile birlikte ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret ederek, tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Sedef’ten Başkanlara Tam Destek 1

BELEDİYE BAŞKANLARINA DESTEK

Belediye başkanlarının çalışmalarında her zaman yanlarında olacaklarını belirten Sedef, MHP'nin belediyecilik anlayışının hizmet odaklı olduğunu ve bu doğrultuda belediyelerin ürettiği projelerde yanlarında duracaklarını vurguladı.

Sedef’ten Başkanlara Tam Destek 6

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GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞMA

Sedef, partisinin Yozgat'ta daha güçlü bir gelecek için çalışmalarına devam edeceğini ve belediyelerin hizmet kalitesini artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi