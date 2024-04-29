Milletvekili Ethem Sedef, MHP’li ilçe ve belde belediyelerini ziyaret ederek belediye başkanlarına başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerde partililer ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Milletvekili Sedef, yaptığı açıklamada siyasi bir amaç gütmediklerini belirterek Yozgat’a ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

31 Mart seçimlerinde daha önce MHP’de olan ve MHP’ye geçen belediyelerle Yozgat’ta oy oranını daha da artıran MHP’nin meclisteki temsilcisi Sedef, beraberinde İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, partili üyeler ile birlikte ilçe ve belde belediye başkanlarını ziyaret ederek, tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA DESTEK

Belediye başkanlarının çalışmalarında her zaman yanlarında olacaklarını belirten Sedef, MHP'nin belediyecilik anlayışının hizmet odaklı olduğunu ve bu doğrultuda belediyelerin ürettiği projelerde yanlarında duracaklarını vurguladı.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞMA

Sedef, partisinin Yozgat'ta daha güçlü bir gelecek için çalışmalarına devam edeceğini ve belediyelerin hizmet kalitesini artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.