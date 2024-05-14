Kimlik kartı başvurusu yapmadan önce kimlik kartı bedelinin Vergi Dairesi Müdürlüklerine, PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara veya İnteraktif Vergi Dairesine yatırılabileceğinden bahseden İl Nüfus Müdürü Mehmet Şen, başvuru esnasında nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, uluslararası aile cüzdanı gibi kişinin kimliğini ispata yarayacak herhangi bir belgenin yanlarında olmasının yeterli olduğunu söyledi.

ACİL DURUMLARDA RANDEVUSUZ İŞLEM

Vatandaşın son 6 ayda çektirdiği biyometrik fotoğrafının yanında olması gerektiğinin altını çizen Şen, randevu hizmeti ile istedikleri zaman başvuru yapabileceklerini belirtti. Randevu almaya vakti olmayan ve acil bir durum söz konusu olduğunda ise sınırlı kontenjan içerisinde randevusuz olarak işlem yapılabileceğinden bahseden Şen, böyle bir durumda vatandaşların en yakın nüfus müdürlüğüne müracaat edebileceğini bildirdi.

“ANLAŞMALI ÜLKELERDE SEYAHAT BELGESİ OLARAK KULLANILABİLİR”

Milli işletim sistemine sahip, talep edilmesi halinde elektronik imza aracı olarak kullanılabilen, 10 yıl geçerlilik süresi olan, temaslı ve temassız yongaya (çip) sahip, yenilenen ve kolay taşınabilir kimlik kartlarının yüksek güvenlikli olduğunu söyleyen Şen, kimlik kartlarının anlaşmalı ülkelerde seyahat belgesi olarak da kullanılabileceğini belirtti.

MÜDÜRLÜK VİDEO İLE BİLGİLENDİRDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da konu ile ilgili bilgilendirici video yayınlandı. Yayınlanan videoda şu bilgilere yer verildi: “Kimlik kartı sahibi olmak çok kolay. Başvuru yapmadan önce kimlik kartı bedelini Vergi Dairesi Müdürlüklerine, PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara veya İnteraktif Vergi Dairesine yatırabilirsiniz.

Başvuru esnasında nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, uluslararası aile cüzdanı gibi kimliğinizi ispata yarayacak herhangi bir belgenin yanınızda olması yeterli. Ayrıca son 6 ayda çektirdiğiniz biyometrik fotoğrafınızı da yanınıza almayı unutmayınız. Çok mu yoğun çalışıyorsunuz? Hizmet alma zamanını randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199’dan randevu alarak kendiniz belirleyebilir ya da acil durumlarda sınırlı kontenjan içerisinde randevusuz olarak işlem yapmak üzere en yakın nüfus müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

Kullanılan yeni teknolojiler sayesinde artık onlarca evraka gerek yok. Başvuru işleminiz tamamlandıktan sonra size özel oluşturulan PIN, PUK ve kişisel mesaj bilgilerinin bulunduğu pin zarfı tarafınıza güvenli şekilde saklanmak üzere elden teslim edilir. Gerekli bilgilendirmeler belirttiğiniz cep telefonu numaranıza kısa mesaj olarak gönderilir. Kişiselleştirilen kimlik kartınız belirlediğiniz adres ve belirlediğiniz kişiye teslim edilir. Tüm bu süreci e-devlet kapısından veya randevu.nvi.gov.tr adresinden de takip edebilirsiniz.

Yüksek güvenlikli yeni kimlik kartınız sayesinde artık bilgileriniz güvende. Milli işletim sistemine sahip, talep edilmesi halinde elektronik imza aracı olarak kullanılabilen, 10 yıl geçerlilik süresi olan, temaslı ve temassız yongaya (çip) sahip, yenilenen ve kolay taşınabilir kimlik kartınızı anlaşmalı ülkelerde seyahat belgesi olarak da kullanabilirsiniz. Yeni kimlik kartı sayesinde birçok işlemi kolayca halledebilirsiniz. Hala nüfus cüzdanı mı kullanıyorsunuz? En yakın nüfus müdürlüğüne başvurun ve kimlik kartınız kapınıza kadar gelsin.”