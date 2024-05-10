2015 yılında kurulan şirketinin geçmişine değinen Yazı, "Firmamız 2015 yılında Kocaeli Gebze'de faaliyete geçti. Savunma sanayi sektöründe üretim yapıyoruz ve aynı zamanda bu alana yedek parça üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yazı, açıklamasında şunları ifade etti: "2021 yılında Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir eldiven fabrikası satın aldık. Şu anda faal olan bir yerde yer tahsisimizi aldık ve inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Yeni fabrikamızda eldiven ve metal ürünleri üretecek ve yaklaşık 250-300 kişilik bir iş gücü istihdam edeceğiz."

Yazı, Yozgat'ın Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemine de değindi: "Yozgat, savunma sanayi açısından Türkiye'nin önemli bir merkezi. Bu bölgede yapılan yatırımlara teşvikler sunuluyor, sosyal güvenlik ödemeleri ve vergi avantajları gibi olanaklar sağlanıyor. İşçi bulma konusunda da bir sorun yaşanmıyor, ancak kalifiyeli eleman yetiştirme konusunda bazı zorluklar var."

Gebze'deki fabrikalarının merkez olarak kalacağını vurgulayan Yazı, "Yozgat'ta üretim yapacak, ancak Gebze'deki tesisimiz buranın merkezi olacak. Fabrikamızın bir şubesi olarak faaliyet gösterecek ve Gebze'de depolama işlemleri gerçekleştireceğiz" dedi.

"HIZLI VE ZAMANINDA TESLİMAT"

Endüstrinin hızla gelişmesi ve ürünlerin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi gerekliliğine dikkat çeken Yazı, "Müşterilerimizin zamanının değerini bilerek hızlı ve zamanında üretimler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"ALANINDA UZMAN KADRO"

Tecrübeli bir ekiple profesyonel ürünler ürettiklerini belirten Yazı, "Doğru ve titiz çalışma prensibimiz müşteri memnuniyetini sağlamada önemli bir rol oynuyor. Makina imalatı, çelik konstrüksiyon, lazer kesim, paslanmaz tank imalatı, giyotin makası ve abkant büküm gibi birçok alanda uzmanız. Müşterilerimiz bizlere telefonla veya ziyaret yoluyla ulaşabilirler" şeklinde konuştu.

"İLERİ MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMI"

Yazı, "Gebze Çözüm Metal olarak, ileri mühendislik tekniklerini kullanarak neredeyse kusursuz ürünler üretiyoruz" şeklinde konuştu.