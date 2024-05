Yeniden Refah Partisi olarak tüm insanlığın huzuru, refahı için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Adıgözel, “Sayıları yaklaşık 11,5 milyonu bulan engelli vatandaşlarımızın refahı, maddi ve manevi konfora sahip olmalarını sağlamak sürekli projeler üretmekte, iktidara ve tüm siyasi parti temsilcilerine tavsiyeler vermekteyiz ve TBMM’de de tüm sesimizle gücümüzle engelli vatandaşlarımıza dair sıkıntıları haykırmaktayız” dedi.

Engellilere en büyük hak ve imkanlar 54. hükümet döneminde sağlandığını söyleyen Başkan Adıgözel, “Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey’e bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve engellilerin istihdamı da dahil olmak üzere birçok sosyal imkanlar bu kurum tarafından düzenlenmiştir. O dönemde kamu ve özel sektörde yapılacak engelli atamaları yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılmıştır ve halen yüzde 3 olarak devam etmektedir. Ancak bu kurum 2014 yılında kapatılarak Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı bünyesine alındıktan sonra engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sorunları gün geçtikçe artmıştır. Şimdi değişen ve büyüyen nüfus ile doğru orantılı olarak artan engelli sayısı baz alındığında bugün engelli istihdamındaki oranın yüzde 6’ya çıkarılması elzem bir durumdur. Bu konu ile ilgili partimizin Eylül ayı içerisinde meclis başkanlığına vermiş olduğu kanun teklifi halen komisyon raflarında bekletilmektedir. İnşallah Yeniden Refah Partisi iktidarında bu oran en az yüzde 6 olarak düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Adıgözel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın her platformda dile getirdiği “Engellilere hizmet önceliğimizdir” düsturu çalışmalar yapılırken şu an işin başında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve yetkili bakanlıklardan beklentilerinin olduğunu söyledi.

Adıgözel açıklamasını şu şekilde devam etti: “Bu yıl itibarı ile 2 bin 323 engelli ataması yapıldı. Ancak, sadece bu yıl sınava giren engelli sayısı 115 bin civarındadır. Bunlar sınava girmeye müsait olan engelli kardeşlerimiz. Bir de bilinmeyen, sınavdan haberi olmayan, gündelik iş ve yardımlarla hayatını idame ettiren, maddi zorluk veya ulaşım imkansızlığı problemlerle sınava giremeyenleri de hesaba katacak olursak bu sayı yaklaşık 200 bine dayanmaktadır. Ancak atama sayısına baktığımızda sınava girenlerin sadece yüzde 1,5’lik bir kısmının atamasının yapıldığı, tüm engelliler üzerinden bakılırsa da binde 1’lik bir kısmına iş verildiği tespit edilecektir. 17 Şubat 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamada 2022 yılında tek seferde 12 bin engelli vatandaş istihdam edileceği sözü verilse de maalesef bu söz yerine getirilmemiştir. Her geçen gün engelli sayısının arttığı düşünüldüğünde engelli istihdamına yönelik en önemli çözüm, her atama döneminde en az 10 bin civarında engelli ataması yapılmasıdır. Hastanelerden engelli raporu alınması hususunun da bir standarda bağlanması gerektiğini partimizin kuruluşundan bu yana sürekli dile getiriyoruz."

Adıgözel, "Özellikle son birkaç yılda alınan engelli raporları incelendiğinde, psikiyatrik rahatsızlıklar ve iç hastalıklara dair rahatsızlıklarından dolayı engelli raporu alanların sayısında çok fazla artış olduğu gözlemlenecektir. Tabii ki bu durum hak etmediği halde engelli raporu alan vatandaşlarımız sebebi ile resmi engelli sayısının artmasına, devletin sırtına çok daha fazla yük binmesine sebep olmaktadır. Yüzde 40 ve üzeri psikiyatrik engelli raporu alanlar engelli sayılmakta, dolayısıyla EKPSS sınavına bu vatandaşlarımızda girmekte ve normal KPSS sınavına göre daha kolay olan bu sınav sonucunda hiçbir engeli olmadığı halde engelli atamasından faydalanmaktadırlar. Dolayısıyla hastanelerin bu uygulamaların hak zayiine sebep olmamak adına bir standarda kavuşturulması ve özellikle psikiyatri bölümünden alınan engelli raporlarının tekrar gözden geçirilmesi çok önemlidir. Bunun yanında engelli ve bakım maaşlarının düşük olması ve bu maaşların tespitinde aile gelirinin ölçü olarak kullanılması sonucunda birçok ağır engelli vatandaşlarımızın kendisinin ve beraber yaşadığı aile fertlerinden birinin üzerine kayıtlı araç veya herhangi bir gayrimenkul olması veyahut ta geliri olması durumunda maaşlarının kesilmesi birkaç yıldır yapılan bir uygulamadır. Yani devletimiz burada açlık sınırının 17 bin 725 lira olduğu bir ortamda zaten açlık sınırının 4/1 ve 7/1 oranında verdiği maaşı da keserek engelliye sadece karnını doyur, sana fazlası yasak demektedir. Nitekim geçtiğimiz günlerde yaşlı bir babanın, 50 yaşındaki engelli kızını öldürerek kendisinin de intihar ettiği basına yansımıştır. İnsanımızı bu şekilde çaresizliğe sürüklerken 3 yerden 5 yerden maaş olan bürokratların, aylık 1.5 milyon ve civarında maaş alan genel müdürlerin her gün konforu artırılmakta, yeni kazanç kapıları sağlanmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın en azından normal bir yaşantıya sahip olmaları için engelli maaşları ve bakım aylıkları en az asgari ücret seviyesine çıkartılmalıdır. Yine her yıl dile getirdiğimiz, engellilerin faydalandığı ÖTV’siz araç alımı ile ilgili engellilerimizin önüne çıkan problemler devam etmektedir. Bugünkü şartlarda engelli bir vatandaşın ihtiyacına cevap verecek donanımda olan araçlar en ucuz 2 milyon lira civarındadır. Tabii bu yıl engelli araç alımındaki maddi sınır 1 milyon 591 bin lira olması dolayısıyla engellinin birçok ihtiyacına cevap verecek araç alınması bu fiyat limiti sebebi ile çok zorlaşmıştır. O yüzden ÖTV’siz araç alımı ile ilgili olarak, fiyat sınırının kaldırılarak bunun yerine motor hacmi 1600 cc’yi aşmayacak araçlar olması yönünde düzenleme yapılmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın önündeki diğer bir problemde ortez ve protez kullanan vatandaşlarımızın ortez ve protez alımında yaşadığı zorluklar. Ortez ve protez alımında, 2012 yılında düzenlenen SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) mevzuatında devletin ödediği katkı payının güncellenmemesi ve 2012 yılı fiyatlarının sabit olması sebebi ile engelli vatandaşımız raporlu olarak kullanmak zorunda olduğu cihaz, ortez ve protezlere kendi cebinden çok fazla miktarda para ödemesi gerektiği için alamamakta ve hayatı daha da zorlaşmaktadır. SUT mevzuatının derhal güncellenmesi ve fiyatların bugünkü oranlar üzerinden tekrar düzeltilmesi gerekmektedir. İktidara geldiğimizde engelli istihdamındaki oran değişikliğini yaparken; 81 ilde 181 fabrika yatırımı projelerimiz ile birlikte, çalışanlarının yüzde 90’nını engelli vatandaşlarımızın oluşturduğu, bilhassa engelli vatandaşlarımızın engeline binaen kullanacakları aparat ve malzemelerin üretimini yapacak fabrikalar kurarak engelli vatandaşlarımızın iş, istihdam problemini ortadan kaldırmak ve aynı zamanda ihracat ürünleri üretimi ile ekonomiye katkı sağlamalarına imkan tanıyacağız. Bu projeleri gerçekleştirmeye muktedir olan tek iktidarın milli görüş iktidarı olacağı ortadadır. Engelli vatandaşlarımızın yanı sıra şehit aileleri ve gazilerimizin de birçok sıkıntıları mevcut. SSK tarafından görev yapamayacağı tespit edilerek gazi sayılan vatandaşlarımız ÖTV muafiyetli araç alamamaktadır. Gazilere 5 yılda bir faydalanmak üzere ÖTV muafiyetli araç alma hakkı verilmelidir. Şehit çocukları için, sayı sınırı olmaksızın istisnasız hepsinin kamu da memur veya işçi olarak istihdam edilmesi, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak adına bir zorunluluktur. Aynı şekilde gaziler için de gazinin kendisi veya ailesinden 2 kişi istihdam edilmesi sağlanmalıdır. Şehit ve gazi çocukları için devlet ve özel yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere harç muafiyeti getirilmeli ve karşılıksız burs verilmelidir. Buna benzer saymakla bitmez sıkıntı ve problemlerin bir an evvel ele alınması ve engelli vatandaşlarımızın, şehit aileleri, gaziler ve ailelerimizin konforlarının artırılması sosyal bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyetinin imkanlarının üzerinde bir durum değildir. Bu problemlerin Yeniden Refah Partisi iktidarında çözüleceği muhakkaktır. Fakat o güne kadar devletimizin bu problemleri ele alarak engelli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmesini temenni ediyoruz. Yeniden Partisi olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik olan projelerimizi, mevcut hükümetin talebi halinde kendilerine sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Yılın 6 günü değil 365 günü engelli vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyoruz" dedi.