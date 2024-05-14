Yozgat Belediyesi, ulaşım hizmetlerinde yenilikçi adımlar atılmaya devam ediyor.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) gar istasyonuna toplu taşıma hizmeti sunan servislerde, artık nakit ödeme yerine Türkiye Kart (TR) Kart uygulaması geçerli olacak. Bu kapsamda, vatandaşların servis araçlarında nakit para ile işlem yapamayacaklar.

TR Kart, Yozgat PTT şubesinden temin edilebileceği gibi aynı zamanda vatandaşlar tarafından cep telefonlarına indirilebilecek olan TR Kart mobil uygulaması aracılığıyla da kullanılabilecek.

Yozgat Belediyesinin başlattığı bu uygulama ile Türkiye Kart, Yozgat Hızlı Tren Garı ile Şehir Merkezi arasında verilen servis hizmetinde geçerli olacak. Ayrıca, Türkiye Kart Mobil Uygulaması sayesinde fiziki karta ihtiyaç duyulmadan ulaşım sağlanabilecek.

Belediye Başkan Kazım Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın ulaşımını daha da kolaylaştırmak ve modernize etmek adına TR Kart uygulamasını YHT servislerimize entegre ettik. Bu sayede hem hızlı hem de güvenli bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz" dedi.