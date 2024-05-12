ÇEDAŞ, Yozgat'ın Akdağmadeni, Şefaatli ve Sorgun ilçelerine elektrik kesintisi uyarısında bulundu. Şirket, planlanan elektrik kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı.

AKDAĞMADENİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akdağmadeni ilçesinde, 12 Mayıs 2024 saat 17.00'de TEİAŞ tarafından yapılacak çalışma nedeniyle, ilçe merkezi ve kırsal bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

ŞEFAATLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şefaatli ilçesinde ise, 12 Mayıs 2024 saat 17.00'de yatırım çalışmaları sebebiyle Seydiyar Köyü'nün belirli bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

SORGUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sorgun ilçesinde ise, 12 Mayıs 2024 saat 15.00'te bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahalle'nin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Elektrik kesintilerinin iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacağı belirtildi. Kesintilerin ne kadar süreceği konusunda detaylı bilgi verilmedi.