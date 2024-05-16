Akdağmadeni ilçesinde, Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi Sosyal Medya Kulübü öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ile birlikte röportaj yaptı.

İlçe Müdürü Ceylan’ı makamında ziyaret eden kulüp öğrencilerine, Sosyal Medya Kulüp Danışmanı Öğretmen Ali Ersever eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, “Bu konuda biz eğitimcilere, ebeveynlere çok büyük sorumluluk ve görev düşmektedir. Maalesef kontrolsüz sosyal medya kullanımının eğitim başarısının düşmesine yol açmaktadır” dedi.

Öğrencilere bilhassa kitap okumalarını, sosyal medya kullanımını sınırlandırmalarını, üniversite sınavına hazırlık döneminde mümkün olduğunca sosyal medya kullanımından uzak kalmaları tavsiyesinde bulunan Ceylan, “Sohbet havasında güzel bir röportaj gerçekleştiren kulüp öğrencilerimize ve danışman öğretmenimize yapmış oldukları ziyaretten ötürü müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.